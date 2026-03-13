EQS-AFR: hGears AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: hGears AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
hGears AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.03.2026 / 12:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die hGears AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://ir.hgears.com/de/veroeffentlichungen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://ir.hgears.com/publications/financial-reports/

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://ir.hgears.com/de/veroeffentlichungen/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026

Ort:

https://ir.hgears.com/publications/financial-reports/

13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:hGears AG
Brambach 38
78713 Schramberg
Deutschland
Internet:https://hgears.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2291156 13.03.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
hGears

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel