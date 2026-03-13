EQS-AFR: MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Hiermit gibt die MAX Automation SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.maxautomation.com/en/investor-relations/financial-reports

