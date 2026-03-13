EQS-AFR: MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
MAX Automation SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
MAX Automation SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Hiermit gibt die MAX Automation SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.maxautomation.com/de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.maxautomation.com/en/investor-relations/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.maxautomation.com
2289302 13.03.2026 CET/CEST