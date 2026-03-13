EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Ströer SE & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Ströer SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.03.2026 / 14:24 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Hiermit gibt die Ströer SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://ir.stroeer.com/de/investor-relations/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://ir.stroeer.com/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://ir.stroeer.com/de/investor-relations/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://ir.stroeer.com/investor-relations/financial-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ströer SE & Co. KGaA Ströer Allee 1 50999 Köln Deutschland Internet: www.stroeer.com

