EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Uhr
Ströer SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.03.2026 / 14:24 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Ströer SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://ir.stroeer.com/de/investor-relations/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://ir.stroeer.com/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://ir.stroeer.com/de/investor-relations/financial-reports

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026

Ort:

https://ir.stroeer.com/investor-relations/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ströer SE & Co. KGaA
Ströer Allee 1
50999 Köln
Deutschland
Internet:www.stroeer.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

