EQS-AFR: Ströer SE & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
13.03.2026 / 14:24 CET/CEST
Hiermit gibt die Ströer SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort:
https://ir.stroeer.com/de/investor-relations/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort:
https://ir.stroeer.com/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort:
https://ir.stroeer.com/de/investor-relations/financial-reports
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.03.2026
Ort:
https://ir.stroeer.com/investor-relations/financial-reports
