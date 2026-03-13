EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.03.2026 / 08:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:René
Nachname(n):Aldach

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Heidelberg Materials AG

b) LEI

LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006047004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
161,9000 EUR16.190,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
161,9000 EUR16.190,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Lang&Schwarz TradeCenter
MIC:LSSI

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet:www.heidelbergmaterials.com
103676 13.03.2026 CET/CEST

Heidelberg Materials

