EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.03.2026 / 09:21 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Sebastian
Nachname(n):Steinhäuser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
167,89 EUR192.849,25 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
167,8900 EUR192.849,2500 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
MIC:BEUP

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
SAP

