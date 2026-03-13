EQS-News: J.S. Held führt den AI Disputes Monitor ein, um die sich rasch entwickelnde KI-Prozesslandschaft zu verfolgen

EQS-News: J.S. Held / Schlagwort(e): Produkteinführung

Dashboard-Ressource bietet Juristen umsetzbare Informationen zu KI-bezogenen Fällen in verschiedenen Technologiekategorien, Marktsegmenten und Rechtsordnungen

NEW YORK, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- J.S. Held, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen vereint, hat heute die Einführung des J.S. Held AI Disputes Monitor bekannt gegeben, einer Dashboard-Ressource, die Juristen dabei unterstützen soll, den sich rasch entwickelnden Bereich der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) zu verfolgen und zu analysieren.

The J.S. Held AI Disputes Monitor, a dashboard resource designed to equip outside counsel, in-house legal teams, and risk professionals with actionable intelligence on AI-related litigation. Drawing from independent, publicly accessible data and enriched by expert analysis, the Monitor offers a structured view of case developments across AI technologies, market segments, and jurisdictions. Explore and download The Monitor here: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/.

Die Zahl der Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit KI ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von56,5 % über einen Zeitraum von fünf Jahren stark angestiegen. 93 % der Fälle wurden in den Vereinigten Staaten eingereicht, wobei sich ein erheblicher Schwerpunkt auf Kalifornien, New York und Illinois konzentriert. Von Urheberrechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit generativer KI bis hin zu den Auswirkungen prädiktiver Analysen auf die Strafjustiz – die Komplexität und das Volumen von KI-Rechtsstreitigkeiten erfordern spezialisierte Informationen und strategische Einblicke.

Der AI Disputes Monitor verfolgt die Entwicklung von Rechtsfällen in verschiedenen Kategorien der KI-Technologie, Marktsegmenten und Gerichtsbarkeiten. Dabei stützt er sich auf Daten aus unabhängigen, öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und kombiniert diese mit Expertenanalysen des Teams von J.S. Held, um Prozessanwälten, die in diesem dynamischen Rechtsgebiet tätig sind, umsetzbare Informationen zu liefern.

„Künstliche Intelligenz verändert grundlegend die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, innovativ sind und im Wettbewerb bestehen – und das Rechtssystem bemüht sich, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten", erklärte James E. Malackowski, Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum bei J.S. Held. „Der AI Disputes Monitor spiegelt unser Engagement wider, Juristen mit den strategischen Informationen zu versorgen, die sie benötigen, um ihre Mandanten in diesem sich schnell entwickelnden Bereich effektiv zu beraten." Das umfassende technische, wirtschaftliche und marktbezogene Fachwissen des Teams, das durch jahrelange Erstellung von Gutachten in Gerichtsverfahren erworben wurde, bildet die Grundlage für strenge Datenanalysen und ermöglicht es Praktikern, Trends zu antizipieren, Risiken zu bewerten und fundierte Entscheidungen in Streitfällen im Zusammenhang mit KI zu treffen.

Der Monitor ermöglicht es Juristen, aufkommende Prozessmuster zu erkennen, Trends in der Rechtsprechung zu bewerten und die Auswirkungen auf ihre Mandanten und Branchen zu verstehen. Diese Ressource wurde entwickelt, um strategische Entscheidungsprozesse in Anwaltskanzleien, Rechtsabteilungen von Unternehmen und im Risikomanagement zu unterstützen.

Scott Womack, Senior-Direktor im Büro des Leiters der Abteilung für geistiges Eigentum bei J.S. Held und Leiter des Datenanalyse-Teams, erklärt: „Der AI Disputes Monitor bietet Juristen einen klaren Überblick darüber, wo Fälle eingereicht werden, welche Technologien beteiligt sind und wie die Gerichte reagieren. Unser Ziel ist es, Rohdaten in strategische Erkenntnisse umzuwandeln, die Prozessanwälten helfen, immer einen Schritt voraus zu sein und ihre Mandanten mit Zuversicht zu vertreten."

Über das Dashboard hinaus steht das Team von J.S. Held zur Verfügung, um detailliertere Ergebnisse zu präsentieren, sich über sich abzeichnende Muster auszutauschen und in Einzelgesprächen mit Kunden die Auswirkungen auf bestimmte Branchen und Rechtsstrategien zu kontextualisieren.

Laden Sie den AI Disputes Monitor herunter: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an OceanTomo@jsheld.com.

Informationen zu J.S. Held J.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technische, wissenschaftliche, finanzielle und strategische Expertise kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken mindern wollen. Unsere Fachleute fungieren als vertrauenswürdige Berater für Organisationen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen sowie ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die Kunden in die Lage versetzen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.

Mehr als 1500 Fachleute betreuen Organisationen auf sechs Kontinenten, darunter 84 % der Global-200-Anwaltskanzleien, 75 % der Forbes-Top-20-Versicherungsunternehmen (90 % der NAIC Top 50 Sach- und Unfallversicherer) sowie 71 % der Fortune-100-Unternehmen.

J.S. Held, dessen verbundene Unternehmen sowie Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Dienstleistungen in den Bereichen Audit, Testat oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held ist keine Anwaltskanzlei und bietet keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden über PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB oder Ocean Tomo Investments, einem Teil von J.S. Held, Mitglied der FINRA/SIPC, angeboten. Alle Rechte vorbehalten.

