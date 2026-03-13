EQS-News: VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 Euro je Aktie fest

EQS-News: VINCORION SE / Schlagwort(e): Börsengang

VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 Euro je Aktie fest



13.03.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

VINCORION legt Angebotspreis auf 17,00 Euro je Aktie fest

Das Angebot wird aus insgesamt bis zu 20.297.500 Aktien bestehen, einschließlich Aktien für eine mögliche Mehrzuteilung, die vollständig aus dem Bestand von STAR Capital als derzeitigem Hauptaktionär bereitgestellt werden

Gesamtemissionsvolumen von bis zu ca. 345 Millionen Euro unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option

Der Angebotspreis impliziert eine Marktkapitalisierung von 850 Millionen Euro

Cornerstone-Investoren Fidelity International, Invesco Asset Management Limited, für und im Namen bestimmter Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, sowie Anlegerkonten beraten von T. Rowe Price Associates, Inc., haben sich auf Basis garantierter Zuteilungen mit einem Gesamtbetrag von ca. 105 Millionen Euro verpflichtet

Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 16. März 2026 und endet voraussichtlich am 19. März 2026, während der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 20. März 2026 geplant ist

Angebot und Börsenzulassung stehen unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung

VINCORION SE („VINCORION“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme, hat gemeinsam mit seinem Hauptaktionär STAR Holdings S.à r.l. („STAR Capital“ oder der „Veräußernde Aktionär“) den Angebotspreis für den geplanten Börsengang und die Notierung seiner Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse auf 17,00 Euro je Aktie festgelegt.

„Der Weg an die Kapitalmärkte ist ein entscheidender Meilenstein für VINCORION. Und das große Interesse sowie die verbindlichen Zusagen unserer Cornerstone-Investoren bestätigen unsere Positionierung inmitten des Sicherheits- und Verteidigungssektors“, erläutert Kajetan von Mentzingen, CEO von VINCORION. „Dieser Schritt ermöglicht es uns, weiterhin zuverlässige Energie- und Mechatroniklösungen für führende Verteidigungsplattformen sowie innovative Luftfahrtsysteme zu entwickeln und herzustellen. Wir freuen uns, in den kommenden Tagen mit Investoren weltweit über unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie sprechen zu dürfen.“

Das Angebot umfasst bis zu 20.297.500 Aktien aus dem Bestand des derzeitigen Hauptaktionärs STAR Capital. Dies umfasst ein Basisangebot von bis zu 17.650.000 Aktien sowie bis zu 2.647.500 Aktien im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilungsoption. STAR Capital hat dem Stabilisierungsmanager J.P. Morgan SE eine Option eingeräumt, für Rechnung der Konsortialbanken zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl von 2.647.500 Aktien der Gesellschaft (das entspricht 15 % des Basisangebots) zu erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (die „Greenshoe-Option“). VINCORION, STAR Capital sowie bestimmte weitere bestehende Aktionäre haben sich zu einer Haltefrist (Lock-up-Periode) von 180 Tagen verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Der Börsengang wird von den Cornerstone-Investoren, (1) Fidelity International, (2) Invesco Asset Management Limited, für und im Namen bestimmter Investmentfonds und/oder Anlegerkonten, sowie (3) Anlegerkonten beraten von T. Rowe Price Associates, Inc., unterstützt, die sich jeweils unabhängig voneinander und nicht gemeinsam, vorab verpflichtet haben, Aktien im Rahmen des Angebots im Gegenwert von insgesamt ca. 105 Millionen Euro zu erwerben und dafür garantierte Zuteilungen erhalten.

Das Gesamtemissionsvolumen wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option voraussichtlich bis zu ca. 345 Millionen Euro betragen. Auf Basis des Angebotspreises wird die Marktkapitalisierung von VINCORION bei 850 Millionen Euro liegen. Alle Erlöse aus dem Verkauf von Aktien im Rahmen des Börsengangs fließen STAR Capital zu.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung wird das Angebot als öffentliches Angebot an Privatanleger und qualifizierte Investoren in Deutschland sowie als Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands ausgestaltet sein. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 16. März 2026 und endet voraussichtlich am 19. März 2026. Angebote können bis 12:00 Uhr MEZ von Privatanlegern (natürlichen Personen) und bis 14:00 Uhr MEZ von qualifizierten Anlegern am letzten Tag des Angebotszeitraums eingereicht werden. Der Handel der VINCORION-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) soll am 20. März 2026 beginnen.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Nach der Billigung wird der Wertpapierprospekt veröffentlicht und auf der Investor-Relations-Website von VINCORION verfügbar sein: https://ir.vincorion.com/de.

BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE und Berenberg fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. COMMERZBANK, in Kooperation mit ODDO BHF, und UniCredit sind zusätzliche Joint Bookrunners. Rothschild & Co berät STAR Capital und VINCORION als Finanzberater.

Weitere Informationen unter: https://ir.vincorion.com/de.

Über VINCORION SE

VINCORION SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von Energie- und Mechatroniklösungen für Verteidigungsplattformen und fortschrittliche Luftfahrtsysteme mit Fokus auf innovative Energiesysteme, darunter Generatoren, elektrische Motoren und Antriebe, Aggregate, Leistungselektronik und hybride Energiesysteme. Als Partner der Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie entwickelt und fertigt VINCORION aus einem intensiven Dialog heraus maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Anforderungen seiner Kunden. Ein leistungsfähiger Kundendienst bietet Betreuung und Service für die Nutzung eigener und Produkte dritter Hersteller während des gesamten Produktlebenszyklus.

Mit rund 900 Vollzeitbeschäftigten an Standorten in Deutschland und den USA erwirtschaftete VINCORION 2025 rund 240 Millionen Euro Umsatz.

Weitere Informationen und aktuelle News finden Sie unter https://vincorion.com/ sowie auf LinkedIn.

Kontakt

Frederike Gasa

Head of Communications & Marketing

VINCORION SE

Feldstrasse 155

22880 Wedel, Deutschland

E-Mail: media@vincorion.com

Wichtige Informationen

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der VINCORION SE dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Basis eines gebilligten, zu veröffentlichenden Wertpapierprospekt (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der VINCORION SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung auf der Webseite der VINCORION SE (https://ir.vincorion.com/) kostenfrei abrufbar sein.

Diese Mitteilung stellt Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung (die „Prospektverordnung“) dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der VINCORION SE (der „Gesellschaft“, und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die „Gruppe“) dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der Zusammenfassung auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung stehen wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist nicht als Befürwortung der Anlage in Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen. Investoren sollten Wertpapiere der Gesellschaft ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Wertpapiere der Gesellschaft beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Die Anlage in Wertpapiere birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen eine solche Verbreitung oder Veröffentlichung gesetzlich unzulässig wäre, weitergegeben oder bekanntgemacht werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig wäre, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen ohne Registrierung oder Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht diesen Anforderungen unterliegt, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder anderweitig übertragen werden, wobei in jedem Fall die geltenden Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten einzuhalten sind. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an, für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Deutschlands) ist diese Mitteilung nur an Personen adressiert und gerichtet, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung.

Diese Mitteilung wird nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die „qualifizierte Anleger” im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind und die (i) über professionelle Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Anlagen gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in ihrer geänderten Fassung (die „Verordnung”) verfügen, oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder (iii) Personen sind, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden als „Relevante Personen” bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Relevante Personen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt und sollte von keiner anderen Person als einer Relevanten Person als verlässlich angesehen werden.

Ausschließlich für Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen, die enthalten sind, wurde gemäß: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung („MiFID II“), (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die „MiFID II-Produktüberwachugnsanforderungen“) und unter Ausschluss jeglichen vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein „Konzepteur“ (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte – ein Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i) mit einem Endkunden Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die „Zielmarktbestimmung“). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger können einen Teil ihres investierten Betrags verlieren oder einen Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die Aktien ist nur für Anleger geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das geplante Angebot. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen. Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, eine eigene Bewertung seines Zielmarktes in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot der Aktien der Gesellschaft würde J.P. Morgan SE für Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 20. März 2026), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"), oder früher, wenn das Ende des Stabilisierungszeitraums auf ein Feiertag, Samstag oder Sonntag fällt. Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen und jede Stabilisierungsmaßnahme, falls begonnen, kann jederzeit eingestellt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass stabilisierende Maßnahmen ergriffen werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra, BATS Europe, Börse Berlin, Tradegate Exchange, Chi-X Exchange, Börse Düsseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, IBIS, Börse München, Börse Stuttgart, Turquoise MTF, VirtX Exchange durchgeführt werden.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Beurteilung der Gesellschaft und/oder seiner Finanzlage erforderlich sind, und unterliegt in ihrer Gesamtheit insbesondere dem Vorbehalt der Änderung, Überarbeitung, Überprüfung, Korrektur, Vervollständigung und Aktualisierung.

Niemand der Gesellschaft, STAR Holdings S.à r.l. (der „Veräußernde Aktionär”), BNP PARIBAS, J.P. Morgan SE, Joh. Berenberg Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH (zusammen die “Banken” und zusammen mit der Gesellschaft, die “Personen”), oder einer der jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Angestellten, Vertreter, verbundenen Unternehmen, Gesellschafter oder Berater dieser Personen (die „Repräsentanten“) darf Sie über Änderungen informieren noch ist er verpflichtet, die Mitteilung zu aktualisieren oder aktuell zu halten oder dem Empfänger dieser Mitteilung Zugang zu zusätzlichen Informationen zu verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser Mitteilung ergeben können, mit Ausnahme der Offenlegungen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder Zusicherungen zu machen, die nicht in dieser Mitteilung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und wenn solche Informationen oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf man sich nicht darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft, des Veräußernden Aktionärs oder der Banken autorisiert wurden.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Begriffe „planen“, „zielt darauf ab“, „strebt an“, „setzt fort“, „glaubt“, „schätzt“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“ oder „sollte“ oder jeweils deren Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der Gruppe, unter anderem in Bezug auf seine Aussichten, sein Wachstum, seine Strategien und die Branche, in der die Gruppe tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien der Gruppe und der Branche, in der die Gruppe tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der die Gruppe tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage der Gruppe oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von dieser Mitteilung abgedeckt werden. Nichts, was in dieser Mitteilung enthalten ist, stellt eine Zusicherung hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder der Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in dieser Mitteilung dargestellten Wachstumsraten sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf unsere zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen Repräsentanten lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen über das Marktumfeld, Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten, Markttrends und den Wettbewerb in den Märkten, in denen die Gruppe tätig ist, basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese Einschätzungen und Schätzungen basieren wiederum teilweise auf internen Marktbeobachtungen und verschiedenen Studien oder Schätzungen Dritter, die ebenfalls in erster Linie auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen Quellen beruhen, aber auch auf nicht öffentlichen Daten oder Zahlen basieren können. Weder die Gesellschaft noch die Banken haben die Marktdaten und sonstigen Informationen, auf denen die Studien Dritter basieren, oder die externen Quellen, auf denen die eigenen Schätzungen der Gesellschaft basieren, unabhängig überprüft und geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Sowohl die Gesellschaft als auch die Banken lehnen ausdrücklich jede Verantwortung oder Haftung in Bezug auf diese Informationen ab. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen stammen aus oder sind abgeleitet von Marktstudien oder Berichten Dritter, einschließlich einer bei der Roland Berger GmbH („Roland Berger“) in Auftrag gegebenen Marktstudie. Die hier zitierten Informationen aus Quellen Dritter wurden korrekt wiedergegeben. Soweit der Gesellschaft bekannt ist und es anhand der von diesen Dritten veröffentlichten Informationen feststellen kann, wurden keine Fakten ausgelassen, die die in dieser Mitteilung enthaltenen wiedergegebenen Informationen ungenau oder irreführend machen würden. Die Tatsache, dass Informationen aus Quellen Dritter in die Mitteilung aufgenommen wurden, sollte nicht als Empfehlung der betreffenden Dritten angesehen werden, in das Angebot (wie unten definiert) zu investieren, es zu erwerben oder andere Maßnahmen in Bezug darauf zu ergreifen, und potenzielle Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen. Potenzielle Anleger werden gebeten, die in dieser Mitteilung enthaltenen Branchen- und Marktdaten mit Vorsicht zu betrachten. Branchen- und Marktdaten basieren in der Regel auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung der betreffenden Daten, die sich als unzutreffend oder unangemessen erweisen können, und die zugrunde liegende Methodik ist von Natur aus prognostischer und spekulativer Natur. Branchen- und Marktdaten basieren in der Regel teilweise auf anderen Branchenpublikationen sowie auf Marktforschungen, die wiederum auf Stichproben und subjektiven Einschätzungen sowohl der Forscher als auch der Befragten beruhen, einschließlich Einschätzungen darüber, welche Arten von Produkten und Transaktionen in den betreffenden Markt einbezogen werden sollten. Dementsprechend wird in Veröffentlichungen, die Branchen- und Marktdaten enthalten, wie beispielsweise die bei Roland Berger in Auftrag gegebene Marktstudie, in der Regel darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Informationen als zutreffend angesehen werden, dass jedoch keine Zusicherung oder Gewährleistung seitens des Drittanbieters hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen oder der Realisierung von Prognosen oder Schätzungen gegeben wird.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung unterzogen. Diese Mitteilung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative Kennzahlen für die operative und finanzielle Leistung, die nicht in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind („IFRS“), oder dem deutschen Handelsgesetzbuch und den deutschen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung berechnet werden und die als Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen zu betrachten wären. Diese Non-IFRS/Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht übermäßig auf die hierin enthaltenen Non-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen und -Verhältnisse verlassen sollten.

Bestimmte Zahlen, einschließlich Finanz- und Marktdaten, die in dieser Mitteilung enthalten sind, wurden gerundet, und die entsprechenden Summen ergeben aufgrund der Rundung möglicherweise nicht 100%.

Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das „Angebot“) ausschließlich für die Gesellschaft und den Veräußernden Aktionär und niemanden sonst. Sie werden keine anderen Personen in Bezug auf das Angebot als ihre Kunden betrachten und werden gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und dem Veräußerndem Aktionär verantwortlich sein für die Gewährung des Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Wertpapieren so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet sind.

Weder die Banken noch ihre jeweiligen Repräsentanten übernehmen, ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen, unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und unabhängig von Übermittlung oder zur Verfügung Stellung, oder für jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art und Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen.

13.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: VINCORION SE Feldstraße 155 22880 Wedel Deutschland Telefon: +49 4103 60-0 E-Mail: media@vincorion.com Internet: https://vincorion.com EQS News ID: 2290822

IPO vorgesehen/ IPO intended

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2290822 13.03.2026 CET/CEST