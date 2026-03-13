GigaDevice stellt den MCU GD32M531 vor und fördert damit technologische Innovationen im Bereich der Motorsteuerung

GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das sich auf Flash-Speicher, 32-bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und analoge Produkte spezialisiert hat, gab heute offiziell die Einführung der GD32M531-Serie von 32-Bit-Mikrocontrollern (MCUs) bekannt, die speziell für Motorsteuerungsanwendungen entwickelt wurden. Die Serie basiert auf dem Arm® Cortex®-M33-Kern und integriert dedizierte Hardware-Beschleuniger für die Motorsteuerung sowie hochintegrierte Peripherieressourcen. Mit außergewöhnlicher Rechenleistung, präziser Steuerungsfähigkeit und hoher Zuverlässigkeit auf Industrieebene ermöglicht sie eine genaue Steuerung von Doppelmotoren + PFC und bietet eine hocheffiziente und kostengünstige Lösung für verschiedene Anwendungsszenarien im Bereich Haushaltsgeräte, wie z. B. Außenanlagen von Klimaanlagen, Luftwärmepumpen, Waschmaschinen/Trockner, Geschirrspüler und Induktionsherde mit mehreren Kochfeldern. Muster und Entwicklungsboards der MCU-Serie GD32M531 sind ab sofort erhältlich, die Massenproduktion und Auslieferung beginnt offiziell im April.

GD32M531 MCU Dedicated for Motor Control

Technologischer Durchbruch: Spezielle Hardwarebeschleunigung für hochpräzise Motorsteuerung

Die GD32M531-Serie basiert auf einer speziell für die Motorsteuerung optimierten Hardwarearchitektur und erzielt erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Rechenleistung, Steuerungspräzision und Schutzmechanismen:

Integrierte Hardwarebeschleuniger für trigonometrische Funktionen und Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM), die speziell für FOC-Algorithmen entwickelt wurden. Sie reduzieren die CPU-Auslastung, verbessern die Effizienz sensorloser FOC-Algorithmen, erhöhen die Präzision der Motordrehzahlregelung, senken die Betriebsgeräusche und verbessern die Energieeffizienz.

Ausgestattet mit 2 Kanälen erweiterter AD-Timer, unterstützt sie den unabhängigen Antrieb von zwei Gruppen von FOC. Mit einer hardwarebasierten phasenverschobenen ADC-Triggerverknüpfung realisiert sie eine synchrone und präzise Strom- und Spannungsabtastung und eliminiert Verzögerungen, die bei herkömmlichen softwaregesteuerten Systemen üblich sind.

Ein integrierter POC>OC (Port Output Controller & General Timer Output Controller) ermöglicht einen gefilterten Überstromschutz ohne CPU-Intervention und erreicht eine Reaktionszeit im Mikrosekundenbereich.

Kombination aus Leistung und Zuverlässigkeit

Starke Rechenleistung Mit dem Arm® Cortex®-M33-Kern, der mit bis zu 180 MHz läuft, integriert der MCU DSP-Erweiterungen und eine Gleitkommaeinheit. Mit bis zu 705 Coremark® und 267 DMIPS bewältigt er problemlos komplexe FOC-Algorithmen. Er ist mit 256 KB Flash, 64 KB Data-Flash und 32 KB SRAM ausgestattet, was für die Speicherung von Motorsteuerungsprogrammen und die Echtzeit-Datenverarbeitung ausreichend ist. Sowohl Flash als auch SRAM unterstützen ECC, um die Datenintegrität und Systemzuverlässigkeit zu gewährleisten.

Breiter Spannungs- und Temperaturbereich Er unterstützt einen breiten Versorgungsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V und arbeitet bei Temperaturen von -40 °C bis 105 °C (Junction bis zu 125 °C). Er bietet eine starke ESD-Leistung (HBM ±4 kV, CDM ±1 kV) und hält einem Latch-up-Strom von ±200 mA bei 125 °C stand, wodurch ein stabiler Betrieb in rauen Umgebungen wie Küchen, Außensystemen und industriellen Umgebungen gewährleistet ist.

Hochintegrierte Peripheriegeräte Der MCU bietet umfangreiche Kommunikationsschnittstellen, darunter 4 UARTs, 1 I2C, 1 SPI und 1 CAN 2.0B. Drei dedizierte CP-Timer und vier GP-Timer unterstützen erweiterte Steuerungsfunktionen wie die Interleaved-PFCA-Ein-Leitungs-Ein-Draht-Debugging-Funktion, die die Entwicklung und Massenproduktionstests vereinfacht. Zwei ADC-Module unterstützen synchrone oder asynchrone Abtastung mit unabhängigen Sample-and-Hold-Schaltungen und ermöglichen die gleichzeitige Erfassung von bis zu fünf Kanälen. Jeder ADC unterstützt vier verschachtelte Umwandlungssequenzen für eine flexible Mehrparametersteuerung. Der DAC kann als Komparatoreingang dienen, um die Präzision der analogen Verarbeitung zu verbessern.

Funktionale Sicherheit in Industriequalität

Der GD32M531 STL ist nach IEC 60730 Klasse B zertifiziert und erfüllt die Sicherheitsstandards für Haushaltsgeräte. Integrierte CRC, UID, Codeschutz und vollständige ECC-Abdeckung verbessern die Systemsicherheit und Konformität.

Breites Anwendungsspektrum

Der GD32M531 ist in LQFP64- und LQFP48-Gehäusen erhältlich und unterstützt verschiedene Motorsteuerungsanwendungen. Gleichzeitig kann sein hochintegriertes Design die Anzahl der externen Komponenten reduzieren, Kunden bei der Optimierung der Stücklistenkosten unterstützen und die Produktentwicklungszyklen verkürzen.

Doppelmotor + PFC-Steuerung: Außenanlagen von Klimaanlagen, Luftwärmepumpen, Waschmaschinen/Trockner, Geschirrspüler, Induktionsherde mit mehreren Kochfeldern usw.

Frequenzumrichtersteuerung: industrielle Wechselrichter, industrielle Wasserpumpen, industrielle Ventilatoren, industrielle Robotergelenke usw.

Mehrkanal-PWM-Steuerung: Photovoltaik-Wechselrichter MPPT, bidirektionale DCDC-Energiespeicher für Haushalte, Schnellladestationen usw.

*GigaDevice, GD32 und ihre Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

