Großhandelspreise legen um 1,2 Prozent zu - Iran-Krieg dürfte vieles verteuern

Berlin, 13. ⁠Mrz (Reuters) - Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel sind im Februar den dritten Monat in Folge um 1,2 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Zum Januar legten sie um 0,6 Prozent zu, wie das ‌Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das signalisiert auf dieser Wirtschaftsstufe einen stabilen Preisdruck, was sich durch den Nahost-Konflikt und gestörte ⁠Lieferketten aber ⁠ändern könnte. Hauptverantwortlich für den Anstieg im Jahresvergleich waren die Preise für Nicht-Eisen-Erze, Nicht-Eisen-Metalle und sogenanntes Halbzeug daraus. Diese verteuerten sich im vergangenen Monat um durchschnittlich 44,9 Prozent. Auch für Nahrungs- und Genussmittel mussten Großhändler mehr bezahlen als ‌ein Jahr zuvor. Insbesondere Zucker, Süßwaren ‌und Backwaren kosteten mit plus 9,1 Prozent deutlich mehr. Fleisch und Fleischwaren verteuerten sich um 3,7 Prozent.

Gedämpft wurde die Entwicklung hingegen durch ⁠Preisrückgänge in anderen Bereichen. So waren Getreide, Rohtabak, Saatgut und ‌Futtermittel um 7,4 Prozent günstiger ⁠als im Februar 2025. Auch für Milch, Milcherzeugnisse, Eier und Speisefette sanken die Preise um 6,6 Prozent. Mineralölerzeugnisse verbilligten sich auf Jahressicht um 3,9 Prozent, zogen gegenüber ‌dem Vormonat Januar jedoch ⁠um 2,6 Prozent an.

Der Großhandel dient ⁠als eine Art Scharnier zwischen Herstellern und Endkunden. Preisveränderungen kommen später und zumindest teilweise bei den Verbrauchern an. Die Inflation war im Februar wegen billigerer Energie noch gesunken. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Wegen des Iran-Kriegs dürfte die Teuerung aber schon im März deutlich höher liegen. Ökonomen halten Inflationsraten ⁠von rund 2,5 Prozent für möglich.

