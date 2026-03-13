IRW-News: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration erwirbt Option auf Konzessionsgebiete Newman, Noseworthy und Hepburn in Ontario

IRW-PRESS: Amex Exploration Inc. : Amex Exploration erwirbt Option auf Konzessionsgebiete Newman, Noseworthy und Hepburn in Ontario

Montreal, Quebec - 13. März 2026 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (Amex oder das Unternehmen) (TSX-V: AMX, FRA: MX0, OTCQX: AMXEF) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen (das Optionsabkommen) hinsichtlich des Erwerbs einer ungeteilten 100-%-Beteiligung (die Transaktion) an 216 nicht zusammenhängenden, nicht patentierten Bergbaukonzessionen in den Townships Noseworthy, Newman und Hepburn in der Provinz Ontario mit einer Größe von insgesamt etwa 11.600 ha (die Konzessionsgebiete) unterzeichnet hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83356/Amex_130326_de_PRCOM.001.png

Abbildung 1: Karte mit den im Rahmen des Optionsabkommens kürzlich optionierten Konzessionsgebieten.

Das Konzessionsgebiet Newman umfasst 11 historische Goldvorkommen sowie 2 Kupfervorkommen. Der Großteil der Goldvorkommen stammt von Deckgesteinsbohrungen, die nie weiter untersucht wurden. Die stark anomalen Goldwerte aus diesen historischen Berichten beginnen bei 170 ppb Au (0,17 g/t Au) und reichen bis zu 38.000 ppb Au (38 g/t Au). Sieben Vorkommen enthalten Werte von über 1 g/t Au, was für Deckgesteinsbohrungen äußerst anomal ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83356/Amex_130326_de_PRCOM.002.png

Abbildung 2: Karte des Konzessionsgebiets Newman mit Angabe des Standorts und der Gehalte ausgewählter historischer Vorkommen. Offenlegung: Die Ergebnisse wurden anhand historischer Berichte gemäß NI 43-101 überprüft, die Zusammenstellung historischer Analysezertifikate ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Der Autor hat keinen Grund zu der Annahme, dass die eingereichten Berichte gemäß NI 43-101 ungenau oder irreführend sind.

Das Konzessionsgebiet Hepburn ist eine wichtige Ergänzung zum Konzessionsgebiet Perron West, da es die bedeutsame regionale Struktur Chicobi Fault beherbergt, die die Metasedimente im Süden vom Vulkangestein im Norden trennt. Durch die Kontrolle aller wichtigen geologischen Merkmale in der unmittelbaren Umgebung kann Amex sicherstellen, dass bei der Exploration neuer hochgradiger Goldzonen nichts unversucht gelassen wird.

Details der Transaktion

Das Unternehmen hat als Optionsnehmer mit bestimmten unabhängigen Optionsgebern ein Optionsabkommen hinsichtlich der Konzessionsgebiete unterzeichnet. Gemäß dem Optionsabkommen wird das Unternehmen

(i) an die Optionsgeber über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum des Optionsabkommens eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 104.000 $ entrichten;

(ii) an die Optionsgeber vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) insgesamt 250.000 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) ausgeben; und

(iii) den Optionsgebern nach dem Erwerb einer 100-%-Beteiligung an den Konzessionsgebieten eine NSR-Royalty in Höhe von 1,5 % auf die Konzessionsgebiete gewähren, von der ein Drittel vom Unternehmen für 1.000.000 $ zurückgekauft werden kann, um die NSR-Royalty auf 1,0 % zu reduzieren.

Gemäß dem Optionsabkommen werden die Optionsgeber die Konzessionsgebiete an das Unternehmen übertragen, sobald die am dritten Jahrestag des Optionsabkommens fällige Restzahlung in bar geleistet wurde.

Die Transaktion unterliegt weiterhin einer Reihe von Abschlussbedingungen und Verpflichtungen nach dem Abschluss, einschließlich der Zahlung einer bestimmten Barvergütung, der NSR-Royalty, bestimmter Urkunden und Übertragungsdokumente, der Genehmigung durch die TSXV sowie der üblichen Abschlussbedingungen für Transaktionen dieser Art.

Qualifizierte Personen und QA/QC

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P. Geo. (OGQ 2170 und PGO 3708) für die Liegenschaften in Ontario und Jérôme Augustin P.Geo. Ph.D., (OGQ 2134) für das Perron-Projekt in Quebec (zusammen die qualifizierten Personen) geprüft und genehmigt.

Die in dieser Pressemitteilung behandelten potenziellen Gehalte der Explorationsziele sind konzeptioneller Natur. Die qualifizierten Personen haben keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über die Konzessionsgebiete zu überprüfen, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zur Abgrenzung von Zielen als Mineralressource führen werden. Das Unternehmen hat die in dieser Pressemitteilung behandelten Daten Dritter nicht unabhängig überprüft und kann deren Richtigkeit oder Vollständigkeit nicht garantieren. Investoren sollten daher bei der Verwendung dieser Informationen Vorsicht walten lassen. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Grundstücke, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

Über Amex Exploration Inc.

Amex Exploration Inc. hat beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda in Quebec befindet, bedeutsame hochgradige Goldvorkommen sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid- (VMS)-Zonen entdeckt. Das Projekt Perron in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km² und beherbergt sowohl Bulk-Tonnage- als auch hochgradige Goldmineralisierungsarten.

In Kombination mit den angrenzenden und zusammenhängenden Projekten Perron West, Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über ein Gebiet von 502,53 km². Dieses umfassende Konzessionsgebiet liegt innerhalb einer vielversprechenden Geologie, die sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.

Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar und nur 30 Minuten von einem Flughafen bzw. etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Außerdem befindet es sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Verarbeitungsanlagen großer Goldproduzenten.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Victor Cantore

President und Chief Executive Officer

Tel: +1-514-866-8209

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Übertragung der Konzessionsgebiete, die Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsprogramme fortzusetzen, die Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel zur Fortsetzung der Exploration und die potenzielle Mineralisierung oder potenzielle Mineralressourcen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie werden, sollten, fortsetzen, erwarten, voraussehen, schätzen, glauben, beabsichtigen, erwerben, haben, planen oder projizieren oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen Variationen dieser Begriffe oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Nichterreichung der erwarteten, geschätzten oder geplanten Explorationsausgaben, das Versäumnis, geschätzte Mineralressourcen zu erschließen, die Möglichkeit, dass zukünftige Explorationsergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen, allgemeine geschäftliche und wirtschaftliche Bedingungen, Veränderungen auf den weltweiten Goldmärkten, die Verfügbarkeit ausreichender Arbeitskräfte und Ausrüstung, Änderungen von Gesetzen und Genehmigungsanforderungen, unvorhergesehene Wetteränderungen, Eigentumsstreitigkeiten und -ansprüche, Umweltrisiken sowie die in der jährlichen Managementdiskussion und -analyse des Unternehmens identifizierten Risiken. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen, weshalb sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zu identifizieren, die zu einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, kann es andere geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

