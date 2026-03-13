Kanada gibt Milliarden für unabhängige Arktisverteidigung aus

Yellowknife, 13. ⁠Mrz (Reuters) - Kanada will mit einem Investitionspaket von 35 Milliarden kanadischen Dollar (22,3 Milliarden Euro) seine militärische Präsenz in der Arktis stärken und sich damit unabhängiger von den USA machen. Premierminister Mark Carney stellte am Donnerstag ‌Pläne vor, mit denen unter anderem Flugplätze und Logistikzentren in der strategisch wichtigen Region ausgebaut werden sollen. "Wir werden uns nicht länger ⁠von ⁠einer einzigen Nation abhängig machen", sagte Carney mit Blick auf den südlichen Nachbarn. Das Verhältnis zu den USA ist durch Strafzölle von US-Präsident Donald Trump und dessen Gedankenspiele über eine Annexion Kanadas angespannt.

Es blieb zunächst unklar, wie hoch der Anteil an neuen Mitteln ‌in dem Vorhaben ist. Die Regierung ‌in Ottawa hatte bereits 2022 ein Paket über 38,6 Milliarden kanadische Dollar angekündigt, um die Verteidigung und das gemeinsam mit den USA betriebene Luftverteidigungskommando ⁠Norad zu modernisieren. Bislang verfügt Kanada in der Arktis über vier ‌Flugplätze, die jeweils sechs Kampfflugzeuge ⁠aufnehmen können. Zudem sind in der Region rund 2000 Soldaten stationiert. Mit 32 Milliarden Dollar sollen die militärischen Flugplätze ausgebaut und vier Stützpunkte errichtet werden. Zudem sollen zwei zivile Flughäfen ‌modernisiert und der Bau zweier ⁠Straßen von der Arktis in ⁠den Süden Kanadas beschleunigt werden.

Carney wurde in Norwegen erwartet, um dort gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz und dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre das Nato-Manöver "Cold Response" zu beobachten. Bei dem Treffen im hohen Norden dürfte auch ein U-Boot-Auftrag Kanadas Thema sein. Merz und Støre wollen Carney davon überzeugen, die Boote bei der Thyssenkrupp-Tochter TKMS zu bestellen und nicht in Südkorea.

