Konzernkreise: Fernverkehr brockt Deutscher Bahn Milliarden-Verlust ein

- ⁠von Markus Wacket

Berlin, 13. Mrz (Reuters) - Der kriselnde Fernverkehr der Deutschen Bahn hat dem Konzern im vergangenen Jahr einen Milliardenverlust eingebracht. Die andauernde ‌Unpünktlichkeit von ICE und IC infolge vor allem der Streckensanierungen hätten zu einer Abschreibung ⁠von 1,4 ⁠Milliarden Euro auf den Wert der Sparte gezwungen, sagten mit den Zahlen Vertraute am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Unterm Strich liegt das Minus für 2025 so bei ‌insgesamt 2,3 Milliarden Euro. 2024 ‌war die Bahn mit knapp 1,8 Milliarden Euro in den roten Zahlen. Dabei konnte ⁠die Bahn im vergangenen Jahr im operativen Geschäft, ‌dem Ergebnis vor Zinsen ⁠und Steuern sowie Sondereffekten (Ebit), mit einem Plus von 300 Millionen Euro sogar besser abschneiden als zuletzt erwartet. Nach Planungen ‌von Ende 2025 ⁠war nur mit einer ⁠leicht schwarzen Zahl gerechnet worden.

Die Ergebniszahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche nach dem Verkauf der Logistik-Sparte Schenker. Eine Bahn-Sprecherin wollte sich nicht zu den Zahlen äußern und verwies auf die Bilanzpressekonferenz am 27. März.

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