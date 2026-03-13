Merz, Store und Carney: Nato verteidigt den hohen Norden

Berlin, ⁠13. Mrz (Reuters) - Deutschland, Kanada und Norwegen sehen die Nato-Übung "Cold Response" als Beweis dafür, dass die Europäer die Aufgaben ernst nehmen, den hohen Norden gegen militärische ‌Gefahren zu verteidigen. Bei einer Übung im nordnorwegischen Bardufoss betonten Kanzler Friedrich Merz, Kanadas Premierminister ⁠Mark Carney ⁠und der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Store, dass man dabei entschieden vorgehe. An der Übung nehmen 1600 Bundeswehrsoldaten teil.

Hintergrund sind auch US-Annexionsdrohungen gegen Grönland. "Grönland ist Teil des Königreichs Dänemark, und ‌es liegt an den Menschen ‌in Grönland und in Dänemark, die Zukunft für die Menschen in Grönland zu gestalten", sagte Carney dazu. "Jeder ⁠Versuch zu behaupten, ein Land könne einem anderen ‌Land Land wegnehmen, ist ⁠inakzeptabel." Dies sei nach internationalem Recht nicht zulässig und sollte unter Verbündeten erst recht undenkbar sein. "Dem schließe ich mich voll und ganz ‌an", sagte auch ⁠Store. "Wir sind sowohl einzeln als ⁠auch gemeinsam voll und ganz bereit, die Arktis und den hohen Norden zu verteidigen." Bei dieser Operation gehe es darum, diese Fähigkeiten gegen Russland und gegen jede externe Bedrohung weiter auszubauen. Ähnlich äußerte sich Kanzler Merz.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)