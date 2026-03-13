Merz und Støre betonen enge Zusammenarbeit

Andenes, 13. ⁠Mrz (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz und Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre haben bei einem Treffen im nordnorwegischen Andenes die enge Partnerschaft beider Länder betont. Støre verwies am Donnerstagabend ‌auf die gemeinsame Nato-Übung "Cold Response", die beide Politiker zusammen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney und Bundesverteidigungsminister Boris ⁠Pistorius ⁠am Freitag beobachten werden. Mit Blick auf den geplanten Besuch am norwegischen Weltraumbahnhof Andøya unterstrich Støre aber auch die Kooperation beider Länder in der Raumfahrt. "Deutschland weist den Weg", sagte er mit Blick auf die ‌deutlich gestiegenen deutschen Ausgaben für die ‌Raumfahrt. Norwegen könne dies ergänzen.

Merz sprach von einer strategischen Partnerschaft mit Norwegen, das auch Deutschlands größter Erdgaslieferant ist. Die ⁠Zusammenarbeit mit der Regierung in Oslo sei sehr gut, ‌obwohl das Land zwar in ⁠Europa, aber nicht in der EU sei.

Am Rande dürfte auch das deutsch-norwegische Angebot der Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS für einen milliardenschweren U-Boot-Auftrag aus Kanada angesprochen werden. ‌Merz und Støre wollen ⁠Carney überzeugen, U-Boote in Europa ⁠und nicht in Südkorea zu kaufen. Die Nato-Militärübung, an der 1600 Bundeswehrsoldaten teilnehmen, ist auch ein Zeichen der Europäer an die USA, dass sie den Schutz der Arktis ernst nehmen. Hintergrund sind auch Annexionsdrohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem zu Dänemark gehörenden Grönland.

