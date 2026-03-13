Merz und Støre verurteilen US-Lockerung der Öl-Sanktionen gegen Russland

- von Andreas ⁠Rinke

Andoya, 13. Mrz (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz und der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre haben die US-Lockerung der Öl-Sanktionen gegen Russland scharf kritisiert.

"Ich will das sehr deutlich sagen, jetzt Sanktionen zu lockern, aus welchen Gründen auch immer, das halten wir für falsch", sagte Merz am Freitag im norwegischen Andoya. "Russland zeigt leider weiter keine Verhandlungsbereitschaft. Wir werden deshalb den Druck auf Moskau weiter erhöhen." Es ‌habe am Mittwoch eine Schaltkonferenz der G7-Staats- und Regierungschefs gegeben, auch mit US-Präsident Donald Trump. "Es gab eine sehr klare Meinung von sechs Mitgliedern der G7, dass dies nicht das richtige Signal ist", fügte der Kanzler hinzu. Beide Regierungschefs ⁠machten zudem klar, ⁠dass sie keine militärische Beteiligung an dem Krieg der USA und Israels gegen Iran planten - auch nicht zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus gegen iranische Angriffe.

Er habe am Freitagmorgen erfahren, dass die US-Regierung die Öl-Sanktionen gegen Russland dennoch für eine begrenzte Zeit lockere. "Noch einmal, wir halten das für falsch. Es gibt im Augenblick ein Preisproblem, aber kein Mengenproblem", betonte Merz. Insofern wolle er gerne wissen, welche Motive die amerikanische Regierung noch dazu bewogen hätten, diese ‌Entscheidung zu treffen.

Genauso äußerte sich der norwegische Ministerpräsident. Man sei sich einig ‌darüber, dass Sanktionen gegen Russland wichtig seien, weil die Regierung in Moskau den Krieg gegen die Ukraine nicht beende. "Russland ist am empfindlichsten für diese Signale in dem Bereich Energie. Es ist also ganz falsch, hier mit einer Lockerung zu beginnen", kritisierte Støre. Europa ⁠habe bereits ein klares Zeichen gesendet und sich unabhängig von russischer Energie gemacht.

Norwegens Ministerpräsident sicherte Europa zu, dass sein Land ‌den Kontinent und auch Großbritannien weiter mit Öl und vor ⁠allem Gas versorgen werde. Über die dafür erhobenen Preise sprach er nicht, sondern verwies auf die Zuständigkeit von Firmen. Støre verwies darauf, dass er daneben eine enge wirtschaftliche Kooperation mit Deutschland wolle. Der norwegische Staatsfonds habe bereits rund 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert.

Merz erklärte: "Wir sind ja auch deshalb heute hier, um genau ‌diese Partnerschaft zu vertiefen und dafür zu sorgen, dass wir ⁠immer unabhängiger werden, auch von Öl-, Gaslieferungen, Energieversorgung durch ⁠andere Regionen der Welt". Die Europäische Union sei auf einem guten Weg. "Und wir haben eine gemeinsame, klare Meinung zu dem Krieg, der zurzeit gegen den Iran geführt wird", sagte Merz.

"Im Augenblick gibt es aus meiner Sicht deswegen auch keine Veranlassung, über eine militärische Absicherung der Seewege nachzudenken", fügte der Kanzler auf die Frage hinzu, ob Deutschland sich an der Sicherung der Straße von Hormus für die Schifffahrt beteiligen könnte. "Ich will es noch einmal sehr deutlich sagen: Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges und wir wollen es auch nicht werden. Norwegens Ministerpräsident sagte, dass es zurzeit keine Pläne gebe, in der Straße von Hormus mit Militär zu operieren.

Deutschland bezieht auch einen erheblichen Teil seines ⁠Flüssigerdgases und einen Teil des Öls aus den USA, die von den gestiegenen Preisen durch den Iran-Krieg profitieren.

