“morning star” macht Mut

Von Ende Oktober bis Ende Februar erlebte die Palo Alto-Aktie eine harte Preiskorrektur. In der Spitze musste der Technologietitel dabei Kursverluste vom Allzeithoch bei knapp 224 USD bis auf unter 140 USD verkraften. Nach dem „drawdown“ von 36 % ist das Papier jetzt wieder einen Blick wert. Zunächst bilden die Vorgängertiefs bei 144/142 USD einen wichtigen horizontalen Rückzugsbereich. Darüber hinaus hat die Aktie auf dieser Basis einen idealtypischen „morning star“ ausgeprägt (siehe Chart). Isoliert betrachtet, bildete die Wochenkerze von Ende Februar bereits einen klassischen „Hammer“. In der Summe liegen zwei verschiedene Kerzenumkehrmuster vor, welche einen Gezeitenwandel dokumentieren. Per Saldo dürfte der Technologietitel damit das Schlimmste überstanden haben. Gelingt die Rückeroberung des Augusttiefs (165 USD), dann dürften die Tiefpunkte bei rund 180 USD bzw. die 38-Wochen-Linie (akt. bei 188,72 USD) die nächsten Anlaufziele definieren. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen die Haltezone bei 144/142 USD prädestiniert, deren Rebreak es in Zukunft unbedingt zu verhindern gilt.

PALO ALTO NETWORKS (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.