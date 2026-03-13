"morning star" macht Mut
Von Ende Oktober bis Ende Februar erlebte die Palo Alto-Aktie eine harte Preiskorrektur. In der Spitze musste der Technologietitel dabei Kursverluste vom Allzeithoch bei knapp 224 USD bis auf unter 140 USD verkraften. Nach dem „drawdown“ von 36 % ist das Papier jetzt wieder einen Blick wert. Zunächst bilden die Vorgängertiefs bei 144/142 USD einen wichtigen horizontalen Rückzugsbereich. Darüber hinaus hat die Aktie auf dieser Basis einen idealtypischen „morning star“ ausgeprägt (siehe Chart). Isoliert betrachtet, bildete die Wochenkerze von Ende Februar bereits einen klassischen „Hammer“. In der Summe liegen zwei verschiedene Kerzenumkehrmuster vor, welche einen Gezeitenwandel dokumentieren. Per Saldo dürfte der Technologietitel damit das Schlimmste überstanden haben. Gelingt die Rückeroberung des Augusttiefs (165 USD), dann dürften die Tiefpunkte bei rund 180 USD bzw. die 38-Wochen-Linie (akt. bei 188,72 USD) die nächsten Anlaufziele definieren. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen die Haltezone bei 144/142 USD prädestiniert, deren Rebreak es in Zukunft unbedingt zu verhindern gilt.
PALO ALTO NETWORKS (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS
Quelle: LSEG, tradesignal²
