Nordrhein-Westfalen: Großangelegter Warnstreik im kommunalen Nahverkehr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Fahrgäste im kommunalen Nahverkehr müssen am kommenden Dienstag (17. März) mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in allen Regionen Nordrhein-Westfalens Beschäftigte im Fahrdienst zum Warnstreik auf, wie eine Sprecherin mitteilte./vd/DP/jha

