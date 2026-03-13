Nordrhein-Westfalen: Großangelegter Warnstreik im kommunalen Nahverkehr
dpa-AFX · Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Fahrgäste im kommunalen Nahverkehr müssen am kommenden Dienstag (17. März) mit deutlichen Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi ruft in allen Regionen Nordrhein-Westfalens Beschäftigte im Fahrdienst zum Warnstreik auf, wie eine Sprecherin mitteilte./vd/DP/jha
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsBullenflagge im Chart: Dieser Börsenneuling bietet Aufwärtspotenzial10. März · onvista
Kolumne von Stefan RißeJetzt bloß nicht Aktien kaufen, nur weil „die Kanonen donnern“07. März · Acatis