Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten

Original-Research: Cherry SE - von Montega AG

13.03.2026 / 09:28 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Cherry SE

     Unternehmen:               Cherry SE
     ISIN:                      DE000A3CRRN9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      13.03.2026
     Kursziel:                  0,55 EUR (zuvor: 0,70 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q4: Ergebnisse unterhalb der Erwartungen - Verkauf eines Segments soll
finanzielle Flexibilität schaffen

Cherry hat zuletzt die vorläufigen FY-Zahlen veröffentlicht und den
Verkaufsprozess für eines der beiden Segmente Digital Health oder
Peripherals eingeleitet.

[Tabelle]

Top Line weiter unter Druck: Cherry hat für das Geschäftsjahr 2025 einen
Umsatz von 94,3 Mio. EUR ausgewiesen, was einem Rückgang von 14,6% yoy
entspricht und unterhalb unserer Erwartungen liegt. Zwar ist die
Vergleichsbasis durch den im Mai erfolgten Verkauf der Active Key GmbH
verzerrt, doch zeigt sich auch bereinigt ein Rückgang der Erlöse. Besonders
schwach entwickelte sich das Segment Components, das inzwischen nur noch
eine untergeordnete Rolle im Konzern spielt, sowie das Segment Peripherals,
das weiterhin unter der laufenden Bereinigung des Produktportfolios leidet.
Positiv hervorzuheben ist hingegen das Segment Digital Health & Solutions,
das vom steigenden Absatz der eHealth-Terminals profitierte und auch im
kommenden Jahr weiteres Wachstum erwarten lässt. Gleichzeitig dürfte die
Bereinigung des Portfolios im Peripherals-Segment noch nicht vollständig
abgeschlossen sein. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für 2026 auf
Konzernebene (exkl. möglicher Verkäufe) weiterhin mit einer leicht
rückläufigen Umsatzentwicklung im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Bruttomargen durch Lagerbereinigung belastet - weitere Kostensenkungen
geplant: Auf Ergebnisebene spiegelt das adj. EBITDA von -9,8 Mio. EUR den
Restrukturierungsbedarf wider. Die Profitabilität wurde dabei durch schnelle
Abverkäufe von Lagerbeständen belastet, welche die Bruttomarge reduzierten.
Gleichzeitig hat Cherry bereits eine Reihe struktureller Maßnahmen
umgesetzt, deren Effekte sich in 2026 zeigen dürften. Dazu zählen unter
anderem die Konsolidierung von Produktionsstandorten und die
Rationalisierung des Logistik-Setups. Insgesamt plant das Unternehmen, im
Jahr 2026 weitere operative Kosten in Höhe von rund 10 Mio. EUR einzusparen.
Trotz der erwarteten Verbesserung der Bruttomarge nach Abschluss der
Lagerbereinigung sowie zusätzlicher Kostensenkungen gehen wir mittlerweile
davon aus, dass Cherry erst im Jahr 2027 zu einem positiven operativen
Ergebnis zurückkehren wird.

Verkaufsprozess eines Geschäftssegments gestartet: Vor dem Hintergrund der
eingeschränkten finanziellen Flexibilität hat der Vorstand zudem im November
2025 einen Verkaufsprozess für eines der beiden Kernsegmente Digital Health
oder Peripherals gestartet. Ziel ist es, durch einen möglichen Verkauf
zusätzliche Liquidität zu generieren, um bestehende Verbindlichkeiten zu
reduzieren und dem verbleibenden Geschäftsbereich ausreichend finanzielle
Ressourcen für zukünftiges Wachstum bereitzustellen. Der Verkaufsprozess
soll nach Angaben des Unternehmens Mitte des laufenden Jahres abgeschlossen
werden. Aus strategischer Sicht würde ein erfolgreicher Verkauf den
Restrukturierungsprozess substanziell erleichtern.

Fazit: Cherry bleibt weiterhin in einer Transformationsphase. Die
eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sollten die Profitabilität
mittelfristig verbessern, dürften jedoch erst ab 2027 zu nachhaltig
positiven Ergebnissen führen. Der gestartete Verkaufsprozess eines
Geschäftssegments stellt vor diesem Hintergrund einen zentralen
strategischen Hebel dar, um die Liquidität zu verbessern. Wir reduzieren
unsere Prognosen aufgrund der jüngsten Ergebnisse und bleiben bei unserer
Halten-Empfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 0,55 EUR (zuvor: 0,70
EUR).



