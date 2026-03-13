Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Cherry SE - von Montega AG 13.03.2026 / 09:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 13.03.2026 Kursziel: 0,55 EUR (zuvor: 0,70 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Q4: Ergebnisse unterhalb der Erwartungen - Verkauf eines Segments soll finanzielle Flexibilität schaffen Cherry hat zuletzt die vorläufigen FY-Zahlen veröffentlicht und den Verkaufsprozess für eines der beiden Segmente Digital Health oder Peripherals eingeleitet. [Tabelle] Top Line weiter unter Druck: Cherry hat für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 94,3 Mio. EUR ausgewiesen, was einem Rückgang von 14,6% yoy entspricht und unterhalb unserer Erwartungen liegt. Zwar ist die Vergleichsbasis durch den im Mai erfolgten Verkauf der Active Key GmbH verzerrt, doch zeigt sich auch bereinigt ein Rückgang der Erlöse. Besonders schwach entwickelte sich das Segment Components, das inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle im Konzern spielt, sowie das Segment Peripherals, das weiterhin unter der laufenden Bereinigung des Produktportfolios leidet. Positiv hervorzuheben ist hingegen das Segment Digital Health & Solutions, das vom steigenden Absatz der eHealth-Terminals profitierte und auch im kommenden Jahr weiteres Wachstum erwarten lässt. Gleichzeitig dürfte die Bereinigung des Portfolios im Peripherals-Segment noch nicht vollständig abgeschlossen sein. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für 2026 auf Konzernebene (exkl. möglicher Verkäufe) weiterhin mit einer leicht rückläufigen Umsatzentwicklung im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bruttomargen durch Lagerbereinigung belastet - weitere Kostensenkungen geplant: Auf Ergebnisebene spiegelt das adj. EBITDA von -9,8 Mio. EUR den Restrukturierungsbedarf wider. Die Profitabilität wurde dabei durch schnelle Abverkäufe von Lagerbeständen belastet, welche die Bruttomarge reduzierten. Gleichzeitig hat Cherry bereits eine Reihe struktureller Maßnahmen umgesetzt, deren Effekte sich in 2026 zeigen dürften. Dazu zählen unter anderem die Konsolidierung von Produktionsstandorten und die Rationalisierung des Logistik-Setups. Insgesamt plant das Unternehmen, im Jahr 2026 weitere operative Kosten in Höhe von rund 10 Mio. EUR einzusparen. Trotz der erwarteten Verbesserung der Bruttomarge nach Abschluss der Lagerbereinigung sowie zusätzlicher Kostensenkungen gehen wir mittlerweile davon aus, dass Cherry erst im Jahr 2027 zu einem positiven operativen Ergebnis zurückkehren wird. Verkaufsprozess eines Geschäftssegments gestartet: Vor dem Hintergrund der eingeschränkten finanziellen Flexibilität hat der Vorstand zudem im November 2025 einen Verkaufsprozess für eines der beiden Kernsegmente Digital Health oder Peripherals gestartet. Ziel ist es, durch einen möglichen Verkauf zusätzliche Liquidität zu generieren, um bestehende Verbindlichkeiten zu reduzieren und dem verbleibenden Geschäftsbereich ausreichend finanzielle Ressourcen für zukünftiges Wachstum bereitzustellen. Der Verkaufsprozess soll nach Angaben des Unternehmens Mitte des laufenden Jahres abgeschlossen werden. Aus strategischer Sicht würde ein erfolgreicher Verkauf den Restrukturierungsprozess substanziell erleichtern. Fazit: Cherry bleibt weiterhin in einer Transformationsphase. Die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sollten die Profitabilität mittelfristig verbessern, dürften jedoch erst ab 2027 zu nachhaltig positiven Ergebnissen führen. Der gestartete Verkaufsprozess eines Geschäftssegments stellt vor diesem Hintergrund einen zentralen strategischen Hebel dar, um die Liquidität zu verbessern. Wir reduzieren unsere Prognosen aufgrund der jüngsten Ergebnisse und bleiben bei unserer Halten-Empfehlung mit einem reduzierten Kursziel von 0,55 EUR (zuvor: 0,70 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d580d323b22520470670a7ba57fe7f20 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=719a9fcc-1eb5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2291114 13.03.2026 CET/CEST °