Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Straße von Hormus

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Straße von Hormus:

"Im Weißen Haus scheint man überrascht zu sein, dass das Mullah-Regime immer noch nicht kollabiert ist. (.) Trump behauptet, Iran habe keine Luftwaffe und keine Marine mehr. Offenkundig verfügt Teheran aber noch über genügend militärische Mittel, um die Straße von Hormus zu blockieren mit all den wirtschaftlichen und politischen Folgen, die das für die ganze Welt hat. Die mächtigste Militärmacht auf dem Planeten dagegen ist bisher nicht in der Lage, diese Blockade zu beenden. (.) Nun aber ist die Not so groß, dass die G-7-Staaten, zu denen die USA gehören, eine Eskortierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus beschlossen haben - allerdings nicht sofort, was nötig wäre, sondern erst "wenn die Sicherheitsbedingungen es erlauben". Wann das sein wird, weiß derzeit niemand."