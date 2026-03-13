Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Spritpreiserhöhungsverbot

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Spritpreiserhöhungsverbot/Tankstellen:

Erfahrungen aus Österreich, das gerade als Vorbild dient, zeigen: Das Instrument ist ebenso populär wie unwirksam. Die Spritverkäufer finden (natürlich) Umwege, um trotz des Verbotes, mehrmals am Tag die Preisschraube hochzudrehen, maximalen Reibach zu machen. Billiger wird der Sprit aus anderen Gründen: Die Märkte hoffen ungeachtet aller Eskalationen auf ein nahendes Kriegsende. Alles andere bleibt letztlich Symbolpolitik, die Katherina Reiche, aber auch Friedrich Merz und Lars Klingbeil, am Ende nur auf die Füße fallen dürfte./yyzz/DP/mis