Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Trump/Iran

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/Iran:

Wenn die Demokratien alle Staaten angreifen, die nicht demokratisch regiert werden, dann war es das bald. Aber das tun sie ja nicht. Trumps Interesse richtet sich ausschließlich an Staaten mit großen Rohstoffvorkommen. Deshalb ist sein Kampf auch kein Kampf gegen das Böse. Die Schmähung soll lediglich dem unbarmherzigen Krieg ein moralisches Mäntelchen überstülpen. Fakt bleibt: Trump überfällt ein anderes Land, das stärker ist, als seine Leute vermuteten. Er löst eine weltweite Energiekrise aus und stürzt wiederholt Europa in eine Wirtschaftskrise. Wer daran glaubt, Iran müsse befreit werden, sollte doch einfach einen Blick auf die anderen durch die USA befreiten Länder wie Irak, Syrien oder Libyen werfen. Das Böse sitzt dort fest im Sattel./yyzz/DP/mis