Pullback als 2. Chance?

Von Dezember 2021 bis zum Frühjahr 2025 erlebte die Pfizer-Aktie eine echte Dürreperiode, in deren Verlauf der Pharmatitel von über 60 USD auf noch gut 20 USD zurückfiel. Im April und Mai vergangenen Jahres hat das Papier dann auf dieser Basis zwei „Hammer“-Umkehrformationen in Folge ausgebildet (siehe Chart). Dieses konstruktive Kerzenmuster liegt zur zusätzlichen Bestätigung auch in der höheren Zeitebene auf Quartalsbasis vor. Einer unserer Lieblingsansätze und eine absolute Stärke der Technischen Analyse – die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen – dokumentiert also den laufenden Gezeitenwandel. Letzterer wird von einem neuen MACD-Kaufsignal begleitet. Diesem Beispiel ist der Aroon jüngst gefolgt und ist inzwischen ebenfalls wieder freundlich zu interpretieren. Darüber hinaus liegt im Verlauf des RSI eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Die horizontalen Hürden bei 31,50 USD definieren jetzt den nächsten Widerstandsbereich, wobei die 38-Monats-Linie (akt. bei 29,02 USD) auf dem Weg in diese Region ein wichtiges Etappenziel markiert. Das Februartief bei 25,30 USD gilt es dagegen, zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

Pfizer (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Pfizer

Quelle: LSEG, tradesignal²

