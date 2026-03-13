Regierung demonstriert Schulterschluss mit Industrie und IG Metall

Berlin, 13. ⁠Mrz (Reuters) - Ein breites Bündnis aus Bundesregierung, Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften fordert angesichts der Wachstumsschwäche in Deutschland grundlegende Reformen zur Stärkung des Industriestandorts.

Hohe Energiekosten, ausufernde Bürokratie, Fachkräftemangel und geopolitische Risiken setzten die deutsche Industrie ‌erheblich unter Druck, heißt es in einem gemeinsamen Grundsatzpapier, das das Bundeswirtschaftsministerium, der Industrieverband BDI und die Gewerkschaft IG Metall ⁠am ⁠Freitag vorstellten. Seit Beginn der Corona-Pandemie seien in der Industrie rund 266.500 Stellen und damit etwa fünf Prozent der Arbeitsplätze abgebaut worden. Diese Entwicklung gefährde den Wohlstand und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Bei einem gemeinsamen Pressetermin mit Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sprach ‌BDI-Präsident Peter Leibinger von einer tiefen Krise ‌und mahnte zur Eile. Es sei entscheidend, dass Regierung, Wirtschaft und Gewerkschaften sich nun unterhakten, um den Rückstand gegenüber den USA und ⁠China aufzuholen. IG-Metall-Vizechef Jürgen Kerner betonte, man könne sich mit ‌den hohen Energiekosten nicht abfinden. "Diese ⁠hohen Energiekosten gefährden die Grundstoffindustrie in Deutschland." Geplante Abbauprogramme in Unternehmen sendeten zudem ein "fatales Signal" an die junge Generation.

Reiche unterstrich, dass bis zum Sommer das Förderregime für ‌den durch staatliche Milliardenhilfen vergünstigten ⁠Industriestrompreis vorliegen solle. Unternehmen könnten ⁠dann rückwirkend ab Jahresanfang Hilfen beantragen.

In dem Fünf-Punkte-Papier bekennen sich die Partner dazu, die Standortbedingungen durch wettbewerbsfähige Energiepreise und weniger Bürokratie verbessern zu wollen. Zudem sollen Fachkräfte gesichert, Innovationen beschleunigt, Lieferketten diversifiziert und Europa als Wirtschaftsraum gestärkt werden. Im "Bündnis Zukunft der Industrie" erarbeiten seit 2015 Partner aus Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und dem Wirtschaftsministerium gemeinsame Empfehlungen.

