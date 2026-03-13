Reiche dringt bei Industriestrompreis auf Tempo - Appell an SPD-Ministerium

Berlin, ⁠13. Mrz (Reuters) - Die Bundesregierung will die Förderrichtlinien für den subventionierten Industriestrompreis spätestens bis zum Sommer vorlegen, um rückwirkende Anträge von Unternehmen zu ermöglichen. Für ‌die Industrie sei es wichtig, dass der in Brüssel erfolgreich erstrittene Industriestrompreis und die auf ⁠weitere ⁠Sektoren ausgeweitete Strompreiskompensation schnell kämen, sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Freitag in Berlin. Sie appellierte an das von der SPD geführte Bundesumweltministerium, ihr Ministerium dabei zu unterstützen, den von ‌der EU vorgegebenen Rahmen unbürokratisch ‌umzusetzen. Dies sei nötig, um den Unternehmen schnell Sicherheit zu geben.

Mit dem Industriestrompreis plant die Bundesregierung, ⁠hohe Energiekosten für stromintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb ‌abzufedern und so eine ⁠Abwanderung ins Ausland zu verhindern. Profitieren sollen unter anderem Firmen aus der Chemie-, Metall- und Halbleiterbranche, die dann fünf Cent ‌pro Kilowattstunde zahlen ⁠sollen. Die auf drei Jahre ⁠von 2026 bis 2028 befristete Staatshilfe soll laut Plänen des Wirtschaftsministeriums etwa drei Milliarden Euro kosten. Als Gegenleistung müssen die Firmen mindestens die Hälfte der Beihilfe in Anlagen etwa für erneuerbare Energien investieren.

