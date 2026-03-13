Schwieriges Fahrwasser
Schwieriges Fahrwasser
Der DAX® befindet sich aktuell in einer von größeren Schwankungen geprägten, fragilen Marktphase. Der gestrige „high wave doji“ unterstreicht diese Aussage eindrucksvoll, zumal auch die jüngste Aufwärtskurslücke vollständig geschlossen wurde. Um die angeschlagene Chartsituation nachhaltig zu verbessern, müssten die deutschen Standardwerte indes die Schlüsselzone aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.166 Punkten), der Nackenlinie des ausgeprägten Doppeltops (24.266 Punkte) sowie der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 3. März (24.367 zu 24.577 Punkte) überwinden. Ohne eine positive Weichenstellung verharrt das Aktienbarometer weiterhin in schwierigem Fahrwasser. Unterstützungen auf der Unterseite bestehen derzeit in Form des unteren Bollinger Band (akt. bei 23.180 Punkten) sowie den jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 22.943/22.928 Punkten. Für einen weiteren Bremsklotz sorgen die langfristigen Indikatoren. So verfestigt sich das jüngste MACD-Ausstiegssignal auf Monatsbasis – und zwar auf historisch hohem Niveau. Auch der Monats-RSI generiert gerade ein neues Verkaufssignal – nachdem der Oszillator zuvor das gesamte Jahr 2025 in seinem oberen Extrembereich verharrte.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
