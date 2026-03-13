SPD attackiert Wirtschaftsministerin wegen Industriestrompreis - "Macht fassunglos"

Berlin, 13. ⁠Mrz (Reuters) - Die SPD geht Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vom Koalitionspartner CDU wegen Verzögerungen beim geplanten Industriestrompreis hart an. Dies sei schlicht Arbeitsverweigerung, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters vor dem Hintergrund hoher Energiepreise. ‌Anlass sind Äußerungen von EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera vom Donnerstag, wonach die Bundesregierung in Brüssel noch keinen offiziellen Antrag für den reduzierten Industriestrompreis vorgelegt ⁠hat. Das ⁠Vorhaben ist in der Bundesregierung beschlossen und laut Reiche mit der Kommission geeint. "Die Aussagen von Wettbewerbskommissarin Ribera in Sachen Industriestrompreis machen einen dabei fassungslos", sagte Wiese.

"Seit Wochen und Monaten beklagen die Unternehmen bei uns im Land zu Recht die hohen Energiepreise", sagte Wiese. "Es ist völlig inakzeptabel, dass Ministerin Reiche ‌immer noch keine konkreten Vorschläge in Brüssel ‌eingereicht hat. Das ist schlicht Arbeitsverweigerung zu Lasten der deutschen Industrie und des deutschen Mittelstandes."

Wiese verwies auf die Vereinbarungen innerhalb der Regierung. "Wir haben uns bereits im Koalitionsvertrag ⁠grundsätzlich auf die Einführung eines Industriestrompreises geeinigt und im vergangenen November auf die ‌Details", sagte er. "Es ist schlicht nicht ⁠nachvollziehbar, warum die Ministerin hier dennoch bisher nicht gehandelt hat trotz des akuten Bedarfs der Unternehmen."

Mit dem Industriestrompreis soll die energieintensive Industrie entlastet werden. Der Plan der Regierung sieht vor, den Preis für ‌einen begrenzten Verbrauch auf fünf Cent ⁠je Kilowattstunde zu subventionieren. Damit soll ⁠die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gesichert und eine Abwanderung der Produktion ins Ausland verhindert werden. Das Instrument ist als Brücke gedacht, bis Strom aus erneuerbaren Energien in ausreichender Menge und zu günstigeren Preisen zur Verfügung steht.

Da es sich um eine staatliche Beihilfe handelt, muss der Plan von der EU-Kommission in Brüssel genehmigt werden. Der Industriestrompreis soll rückwirkend ab Januar gelten. Unternehmen könnten also auf Entlastungen hoffen, selbst wenn der Preis ⁠erst später offiziell genehmigt wird.

