Kabul, ⁠13. Mrz (Reuters) - Pakistan hat nach Angaben der Taliban ein Treibstofflager in der Nähe des Flughafens von Kandahar bombardiert. Das Depot gehöre der privaten ‌Fluggesellschaft Kam Air, die nicht nur zivile Fluggesellschaften, sondern auch Flugzeuge der Vereinten Nationen (UN) beliefere, ⁠teilte ⁠ein Sprecher der radikal-islamischen Taliban mit. Pakistan habe zudem Ziele in anderen Gebieten, auch in der Hauptstadt Kabul, angegriffen. Es seien auch zivile Häuser getroffen worden. Dabei seien ‌auch Frauen und Kinder getötet ‌worden. Der Taliban-Sprecher kündigte Vergeltung an: Die Aggression werde "nicht unbeantwortet bleiben". Eine Stellungnahme des pakistanischen ⁠Militärs lag zunächst nicht vor.

Im vergangenen Monat sind ‌die Kämpfe zwischen den ⁠beiden Nachbarstaaten wieder aufgeflammt, nachdem Pakistan Luftangriffe auf mutmaßliche Stellungen von Extremisten in Afghanistan geflogen hatte. Die pakistanische Regierung wirft ‌Afghanistan vor, diesen ⁠Unterschlupf zu gewähren. Die ⁠Taliban weisen dies zurück. Zuletzt hatte es Anzeichen für eine Entspannung gegeben. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Donnerstag berichtet, dass Vermittlungsbemühungen Chinas zu einer Beruhigung der Lage beigetragen hätten.

(Bericht von Mohammad Yunus Yawar, geschrieben von Myria MildenbergerRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)