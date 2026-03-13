Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 06 March 2026 to 12 March 2026
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/06/2026
|
FR0013230612
|
5 110
|
17.4475
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/06/2026
|
FR0013230612
|
2 600
|
17.3830
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/06/2026
|
FR0013230612
|
500
|
17.3674
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/09/2026
|
FR0013230612
|
3 516
|
16.7367
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/10/2026
|
FR0013230612
|
3 583
|
16.5412
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/11/2026
|
FR0013230612
|
4 736
|
16.0847
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
03/12/2026
|
FR0013230612
|
4 738
|
15.8251
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
24 783
|
16.6366
|
