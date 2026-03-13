Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 06 March 2026 to 12 March 2026

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

 

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/06/2026

FR0013230612

5 110

17.4475

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/06/2026

FR0013230612

2 600

17.3830

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/06/2026

FR0013230612

500

17.3674

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/09/2026

FR0013230612

3 516

16.7367

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/10/2026

FR0013230612

3 583

16.5412

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/11/2026

FR0013230612

4 736

16.0847

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

03/12/2026

FR0013230612

4 738

15.8251

XPAR

 

 

 

TOTAL

24 783

16.6366

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260313315474/en/

Tikehau Capital

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tikehau Capital

Das könnte dich auch interessieren

Übernahme von Allfunds
Deutsche Börse kommt größtem Zukauf ihrer Geschichte nähergestern, 14:47 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Börse kommt größtem Zukauf ihrer Geschichte näher
EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kaufgestern, 14:40 Uhr · EQS Group
EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kaufgestern, 16:20 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel