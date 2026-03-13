Trump will iranische Führung ausschalten - "Gestörte Dreckskerle"

Washington/Dubai, 13. ⁠Mrz (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten die Führung der Islamischen Republik ausschalten. In sozialen Medien bezeichnete das Staatsoberhaupt am Freitag die iranische Regierung als "gestörte Dreckskerle". Es sei ihm eine "große Ehre", sie zu töten. Die ‌USA seien dabei, das "Terrorregime des Iran vollständig zu zerstören". Trump erklärte: "Wir verfügen über unvergleichliche Feuerkraft, unbegrenzte Munition und viel Zeit." Er zog ⁠zudem eine ⁠Parallele zwischen der Dauer des iranischen Regimes und seiner eigenen Amtszeit: "Sie töten seit 47 Jahren unschuldige Menschen auf der ganzen Welt, und jetzt töte ich sie als 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika."

Die israelische Armee griff nach Angaben vom Freitag binnen 24 Stunden mehr ‌als 200 Ziele im Iran an. Im Libanon ‌bombardierte das Militär am Morgen die Srarieh-Brücke über den Litani-Fluss und räumte damit erstmals den gezielten Beschuss ziviler Ziele ein. Der Iran feuerte seinerseits ⁠in der Nacht erneut Raketen und Drohnen ab. In einer von Beduinen ‌bewohnten Stadt im Norden Israels wurden ⁠dabei nach Angaben des Rettungsdienstes 58 Menschen verletzt. Auch die Golfstaaten waren wieder von Angriffen betroffen: In Dubai trafen Trümmer eines abgeschossenen Flugkörpers ein Gebäude nahe des Finanzzentrums.

Angesichts eines Ölpreises von ‌rund 100 Dollar pro Barrel erteilten ⁠die USA eine 30-tägige Ausnahmegenehmigung ⁠für den Kauf von russischem Öl. Am Donnerstag hatte der neue iranische Oberste Führer Modschtaba Chamenei gedroht, die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibe geschlossen.

Der Konflikt, der Ende Februar mit gemeinsamen israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran begann, hat bislang mehr als 2000 Menschenleben gefordert. Die heftigen Schlagabtausche mit Drohnen und Raketen in der gesamten Region haben die Energie- und Finanzmärkte weltweit erschüttert.

(Bericht von Parisa Hafezi ⁠und Maya Gebeily, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)