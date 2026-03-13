Drohnen-Zulieferer Unusual Machines

Mit diesem Unternehmen wollen die USA die Dominanz aus China brechen

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Der Markt für Drohnen wächst – und mit ihm die Bedeutung der Unternehmen, die die entscheidenden Komponenten liefern.

Unusual Machines will genau in diesem Segment eine Rolle spielen. Mit Fokus auf heimische Produktion, neuen Marktprogrammen und steigender Nachfrage rückt die Firma zunehmend auf den Radar von Investoren.

Doch was steckt wirklich hinter der Story? Welche Chancen ergeben sich im Markt – und wo liegen mögliche Risiken?

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Martin Goersch nimmt die Aktie genauer unter die Lupe und ordnet ein, warum dieses Unternehmen aktuell viel Aufmerksamkeit bekommt.

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