US-Wirtschaft wächst langsamer - Weniger Preisauftrieb dämpft Zinsfantasien

Washington, 13. ⁠Mrz (Reuters) - Die US-Konsumenten haben sich zu Jahresbeginn spendabel gezeigt, auch wenn die Konjunktur zuvor deutlich an Fahrt verloren hat. Die Ausgaben der Verbraucher legten im Januar um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem ‌Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Der private Konsum gilt als Antriebsfeder der US-Wirtschaft, die sich vor der Jahreswende überraschend deutlich abkühlte: Das Bruttoinlandsprodukt legte nach revidierten Daten auf das ⁠Jahr hochgerechnet von ⁠Oktober bis Dezember nur noch um 0,7 Prozent zu, nach 4,4 Prozent im Sommer. Eine frühere Schätzung im Februar hatte noch ein Plus von 1,4 Prozent für das vierte Quartal ergeben. Als Konjunkturbremse erwies sich der sogenannte Shutdown, also die 43-tägige Haushaltssperre der Regierung.

Das Handelsministerium nannte sinkende Staatsausgaben als einen Grund für das geringere Wachstum Ende 2025. Aber ‌auch Exporte und Konsum hätten sich schlechter entwickelt. Das sei ‌nur teilweise durch eine Beschleunigung der Investitionen ausgeglichen worden. Die weltgrößte Volkswirtschaft wuchs 2025 insgesamt um 2,2 Prozent. 2024 - dem Jahr vor dem Stabwechsel im Weißen Haus von Joe Biden auf Trump - ⁠hatte es noch zu einem Plus von 2,8 Prozent gereicht.

INFLATION LÄSST ÜBERRASCHEND NACH

Bei der Inflation zeichnete ‌sich unterdessen eine leichte Entspannung ab - abzulesen ⁠an einem Inflationsmaß, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist. Dieser PCE-Index genannte Warenkorb verteuerte sich im Januar zum Vorjahresmonat nur noch um 2,8 Prozent. Damit liegt er zwar noch deutlich über dem von der Notenbank angepeilten Wert von ‌2,0 Prozent. Doch war der Index noch im ⁠Dezember um 2,9 Prozent gestiegen. Experten hatten ⁠erwartet, dass er sich zu Jahresbeginn auf diesem Niveau einpendeln würde.

Händler schraubten ihre Zinssenkungserwartungen nach der überraschend niedrig ausgefallenen Inflationszahl zurück: Nun wird eine erste Zinssenkung im laufenden Jahr erst im September erwartet. Doch droht mit dem Ende Februar ausgebrochenen Nahostkrieg ein Inflationsanstieg, zumal die Spritpreise bereits kräftig angezogen haben. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins zuletzt nach drei Senkungsschritten in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gehalten. Experten rechnen damit, dass die Federal Reserve auch am kommenden Mittwoch weiter stillhält.

(Bericht von Lucia ⁠Mutikani und Ann Saphir, geschrieben von Reinhard Becker und Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)