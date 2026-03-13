LBBW Kapitalmärkte Daily
USA öffnen Tür für russisches Öl
Der 30-Tage-Deal
Die USA haben Sanktionen gegen russisches Öl, das sich derzeit auf See befindet, vorübergehend gelockert. Dadurch können die betroffenen Lieferungen wieder an Abnehmer weltweit ausgeliefert werden. Die Regierung von Präsident Donald Trump reagiert damit auf den deutlichen Anstieg der Energiepreise infolge des Krieges mit dem Iran. Nach Angaben des US-Finanzministeriums gilt die Ausnahmeregelung ab sofort und ist auf 30 Tage bis zum 11. April befristet. Ziel des Schritts ist es, die Lage an den globalen Energiemärkten zu beruhigen und weiteren Preisdruck beim Öl zu begrenzen. Der Brent-Ölpreis zur Lieferung im Mai zeigt sich bislang unbeeindruckt und notiert am frühen Morgen weiter knapp oberhalb der Marke von 100 USD. An dieser Stelle verweisen wir auf unsere neueste Ausgabe Commodities Quarterly. Diese Ausgabe steht seit gestern Abend zur Verfügung.
Freitag, der 13.Für Anleger am deutschen Aktienmarkt war Freitag, der 13., kein Unglückstag. Grundlage der Untersuchung sind 109 Datensätze beginnend im Jahr 1960. Entscheidend bleibt dabei der Trend. Oberhalb der 200-Tage-Linie liegt die Trefferquote für steigende Kurse am Ereignistag bei knapp 60 %, über fünf Tage bei gut 61 %. Noch besser fiel die Bilanz aus, wenn der Markt zum Zeitpunkt des Ereignisses über den gleitenden Durchschnitten der vergangenen 20, 50, 100 und 200 Tage notierte. In 40 Fällen stieg die Trefferquote auf 75 % am Ereignistag und auf 65 % über fünf Tage. Unterhalb der 200-Tage-Linie kippte die Statistik dagegen klar ins Negative. Nicht nur die Wahrscheinlichkeit für Verluste steigt dann - auch deren Ausmaß fällt im Schnitt größer aus. Zum Handelsschluss lag der DAX knapp 2,5 % unter der 200-Tage-Linie.
Heute im Fokus
Im makroökonomischen Fokus stehen heute zunächst die Januardaten zur Industrieproduktion im Euroraum. Nach dem Rückgang um 1,4 % im Vormonat erwarten wir eine Erholung um 0,8 %, während der Marktkonsens lediglich bei 0,5 % liegt. Die Veröffentlichung ist für 11:00 Uhr vorgesehen. Am Nachmittag verlagert sich der Blick auf die US-Konjunktur. Aufgrund der bereits vollzogenen Umstellung auf die Sommerzeit in den USA werden die Januardaten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter bereits um 13:30 Uhr veröffentlicht. Anschließend folgen die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal 2025 sowie die Januardaten zum persönlichen Einkommen. Zusätzlich stehen die Einschätzungen der großen Ratingagenturen im Fokus. Fitch überprüft die Bonität Frankreichs, Italiens und Spaniens. Moody's nimmt Deutschland und Griechenland in den Blick.
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
