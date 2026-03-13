Wien, ⁠13. Mrz (Reuters) - Der österreichische Versicherer Uniqa hat im abgelaufenen Jahr gut ein Fünftel mehr verdient und will nun die Dividende deutlich anheben. Das Konzernergebnis ‌sei 2025 um gut 22 Prozent auf 424,8 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Freitag ⁠mit. ⁠Das Ergebnis vor Steuern legte um rund 17 Prozent auf 516,4 Millionen Euro zu. Profitieren konnte Uniqa dabei von einem Wachstum in allen Sparten und dem weitgehenden Ausbleiben von teuren ‌Naturkatastrophen. Die Aktionäre sollen mit ‌einer um 20 Prozent höheren Dividende von 0,72 Euro je Aktie am Erfolg beteiligt werden. Das Management ⁠bekräftigte zudem sein Versprechen, die Ausschüttung auch künftig ‌jährlich zu steigern.

Die für ⁠die Branche wichtige Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 91,7 (Vorjahr: 93,1) Prozent. Je tiefer der Wert, desto profitabler arbeitet die Versicherung. Für das ‌laufende Jahr zeigte ⁠sich das Management optimistisch: Der ⁠Vorsteuergewinn soll auf 540 bis 570 Millionen Euro steigen. Konzernchef Andreas Brandstetter verwies auf die starke Position in Mittel- und Osteuropa. Die Wirtschaft entwickle sich dort dynamischer als in der Eurozone, was zusätzliches Potenzial eröffne.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)