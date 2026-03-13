WOCHENVORSCHAU: Termine bis 27. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. März

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 07:30 DEU: Mutares, Jahreszahlen 08:00 GBR: Standard Life, Jahreszahlen 07:15 DEU: Hypoport, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 TWN: Foxconn Technology, Q4-Zahlen 10:30 DEU: Frankfurter Volksbank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk des Geschäftsbereichs der Volkswagen Group Mobility, Braunschweig 16:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung CHE: Tecan, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 2/26 03:00 CHN: Industrieproduktion 2/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 2/26 (endgültig) 14:00 POL: Handelsbilanz 1/26 13:30 USA: Empire State Bericht 3/26 14:15 USA: Industrieproduktion 2/26 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 2/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Industry Strategy Meeting (WEF), München Eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, um über die Entwicklungen durch die Globalisierung zu diskutieren und ihre Folgen für die weltweite Wirtschaft. Neue Strategien für Industrie und Wirtschaft - Globalization 4.0. FRA: Handelsgespräche zwischen den USA und China in Frankreich US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer treffen den Vize-Ministerpräsidenten von China He Lifeng für Handels- und Wirtschaftsgespräche in Paris. BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel BEL: Treffen der EU-Energieminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Jahreszahlen (10.30 h Pk) 07:00 DEU: Springer Nature, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Dermapharm, Jahreszahlen 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Jahreszahlen (11.00 Pk) 09:00 DEU: Sartorius, Capital Markets Day 11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Bilanz-Pk, Frankfurt 17:45 FRA: Vinci, Februar-Umsatz 22:00 USA: Docusign, Jahreszahlen 23:00 GBR: Prudential, Jahreszahlen DEU: Mensch und Maschinen Jahreszahlen USA: Qualcomm, Hauptversammlung USA: Nvidia, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Erzeugerpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Index 3/26 15:00 USA: Frühindikator 2/26 15:00 USA: Hausverkäufe 2/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Wirtschaftspressekonferenz 2026 von Plastics Europe Deutschland mit Analyse das zurückliegenden Geschäftsjahrs 2025, Einordnung der aktuellen Entwicklungen und Einblick in die industriepolitischen Prioritäten der Kunststofferzeuger in Deutschland GBR: Morgan Stanley European Financials Conference in London (bis 18.3.26) u.a. mit Rede von Deutsche Bank CEO Christian Sewing (11.00 Uhr) sowie mit Rede von Commerzbank CEO Bettina Orlopp (13.00 Uhr) DEU: Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) u.a. mit Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) DEU: Cyber-Security-Messe «SecIT by Heise» in Hannover (bis 19.3.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 01:00 KOR: Samsung, Hauptversammlung 07:00 DEU: Aumovio, Jahreszahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Hellofresh, Jahreszahlen (detailliert), Ausblick 2026 (8.30 Analystencall) 07:00 DEU: Tag Immobilien, Jahreszahlen (10.00 Analystencall) 07:30 DEU: Talanx, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Bilanz-Pk) 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 AUT: Verbund AG, fJahreszahlen 09:30 HKG: Tencent, Jahreszahlen 10:00 DEU: Agravis Raiffeisen AG, Bilanz-Pressekonferenz 18:00 USA: Walt Disney, Hauptversammlung 21:00 USA: Micron, Q2-Zahlen DEU: Munich Re, Geschäftsbericht USA: Macy's, Q4-Zahlen USA: General Mills, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: Baugenehmigungen 1/26 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 1/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 USA: MBA Hypothekenanträge 13:30 USA: Erzeugerpreise 2/26 15:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/26 15:30 USA: EIA Ölbericht 19:00 USA: Zinsentscheidung (19.30 Pk) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zu Stornoabzug bei Lebens- und Rentenversicherungen 09:30 DEU: Handelsblatt-Konferenz Bankenaufsicht 2026 (bis 19.03.) DEU: Beginn Agrarministerkonferenz (AMK) (bis 20.03.) DEU: Fortsetzung Konferenz «EUROPE 2026» von DIE ZEIT, Handelsblatt, Tagesspiegel und WirtschaftsWoche (bis 18.03.) DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Netto --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 NOR: Equnior, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Init, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nemetschek, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (11.00 Pk) 07:00 DEU: Procredit, Jahreszahlen 07:00 DEU: PVA Tepla, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Call) 07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:00 DEU: SAF-Holland, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vonovia, Jahreszahlen (7.30 Pk) 07:00 CHE: Docmorris, Jahreszahlen (detailliert) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: SGL, Jahreszahlen 07:30 DEU: Ottobock, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: United Internet, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Ionos, Jahreszahlen (9.00 Analystencall) 07:30 DEU: 1&1, Jahreszahlen 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk 10:00 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (14.00 Analystencall) 10:00 CHE: ABB, Hauptversammlung 11:30 CHN: Alibaba, Q4-Zahlen 14:00 ITA: Eni, Kapitalmarkttag und Strategie 2026-2029 21:00 USA: Fedex, Q3-Zahlen CHE: Givaudan, Hauptversammlung DEU: Villeroy & Boch, Jahreszahlen DEU: Continental, Geschäftsbericht DEU: Knorr-Bremse, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht DEU: Exasol, Jahreszahlen DEU: OHB, Jahreszahlen DEU: Paul Hartmann, Jahreszahlen DEU: Fair Value REIT, Jahreszahlen DEU: DMG Mori, Jahreszahlen DEU: Carl Zeiss Meditec, Capital Markets Day DEU: Merkur Privatbank, Jahreszahlen DEU: Demire, Jahreszahlen GBR: Accenture, Q2-Zahlen ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert) TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 1/26 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 13:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 3/26 14:15 EUR: EZB-Zinsentscheidung (14.45 Pk) 15:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 1/26 15:00 USA: Neubauverkäufe 1/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zu Streit um unerlaubte Sportwetten BEL: EU-Gipfel (bis 20.3.26) --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:30 DEU: Bechtle, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall) DEU: Voraussichtlich Erstnotiz Rüstungszulieferer Vincorion Frankfurter Börse DEU: Freenet, Jahreszahlen (endgültig) und Geschäftsbericht DEU: Deutsche Real Estate, Jahreszahlen DEU: Ludwig Beck am Rathauseck, Jahreszahlen DEU: Max Automation, Jahreszahlen DEU: Quirin Privatbank, Jahreszahlen DEU: Tradegate AG, Jahreszahlen DEU: Westag, Jahreszahlen USA: Carnival, Q1-Zahlen USA: Warner Bros Discovery, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 1/26 08:00 DEU: Erzeugerpreise für Dienstleistungen Q4/25 und Jahr 2025 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 2/26 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 1/26 08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 08:45 FRA: Löhne Q4/25 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 1/26 10:00 ITA: Handelsbilanz 1/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung und Pk zum Abschluss der Frühjahrs-Agrarministerkonferenz BEL: EU-Gipfel (Ende) HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszaheln (detailliert) DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht DEU: Pro DV, Jahreszahlen DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028 TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26 12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26 13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26 15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen 08:00 GBR: Bellway, Halbjahreszahlen 10:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bilanz-Pk der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, München TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 2/26 07:00 FIN: Erzeugerpreise 2/26 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 2/26 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 2/26 10:00 EUR: HCOB PMI Verabeitendes Gewerbe und Dienste 3/36 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 13:30 USA: Produktivität Q4/25 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 3/26 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 3/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung zu einer Studie zur Preisbildung beim öffentlichen Laden von Elektroautos DEU: Dritte Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hornbach, Q4-Umsatz 09:00 DEU: EnBW, Jahreszahlen und Update Strategie (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 10:00 DEU: Otto, Jahrespressekonferenz, Hamburg 10:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Hauptversammlung 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahres-Pk und Ausblick auf 2026, Ingelheim 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 13:30 CHE: Swisscom, Hauptversammlung 15:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Hauptversammlung 16:00 SWE: Electrolux, Hauptversammlung 18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht 2025 DEU: Fresenius, Geschäftsbericht 2025 TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/26 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 2/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 2/26 08:00 SWE: Erzeugerpreise 2/26 09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 3/26 09:00 SWE: Verbrauchervertrauen 3/26 09:00 ESP: Erzeugerpreise 2/26 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 3/26 13:30 USA: Im- und Exportpreise 2/26 13:30 USA: Leistungsbilanz Q4/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 3/26 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Industrieproduktion 2/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Konferenz: «The ECB and Its Watchers», Frankfurt/M. Mit einer Rede der Präsidentin der Europäische Zentralbank (EZB), Christine Lagarde (9.45 Uhr) DEU: Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Kontron, Jahreszahlen 07:25 DEU: Medios, Jahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (10.30 Analystencall) 07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: CTS Eventim, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen 07:30 DEU: Elringklinger, Jahreszahlen 07:30 DEU: Keonig & Buaer, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt, Geschäftsbericht 07:30 DEU: Dürr, Geschäftsbericht 08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert) (11.00 Analystencall) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Next, Jahreszahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 09:00 DEU: B. Braun, Bilanz-Pk, Melsungen 09:00 DEU: Bertelsmann SE & Co. KGaA, Jahreszahlen, Gütersloh 10:00 DEU: Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Bilanz-Pk (online) 10:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Bilanz-Pk (Präsenz und digital) 10:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Hauptversammlung 10:30 DEU: Deutsche Bahn, Jahreszahlen, Berlin 10:30 AUT: Andritz, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rhön-Klinikum, Bilanz-Pk, Bad Neustadt/Saale 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung 12:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung 12:00 ESP: Enagas, Hauptversammlung 14:00 DNK: Novo Nordisk, Hauptversammlung 15:00 DNK: Danske Bank, Hauptversammlung 16:30 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung 17:50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Jahreszahlen (detailliert) 20:00 USA: Ciena Corporation, Hauptversammlung DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) GBR: 3i Group, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Handelsbilanz 2/26 08:00 DEU: GfK-Konsumklima 4/26 08:45 FRA: Geschäftslima 3/26 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 3/26 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 3/26 09:00 ESP: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 3/26 10:00 ITA: Economic Sentiment 3/26 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 3/26 10:00 EUR: Geldmenge M3 2/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk zur Konjunkturprognose 2026/27 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 13:00 DEU: Wohnungsbau-Tag 2026 u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin CMR: WTO-Ministerkonferenz, Yaounde ++ EU-Handelsministertreffen am Rande der WTO-Ministerkonferenz in Kamerun FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Vaux-de-Cernay --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Jungheinrich, Jahreszahlen 07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt/M. 10:00 NLD: Randstad, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (RSGV), Jahres-Pk, Düsseldorf 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk 11:00 ESP: CaixaBank, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26 02:30 CHN: Industriegewinne 2/26 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 2/26 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 3/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig) 13:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung) 13:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 2/26 15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 3/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH entscheidet über Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten in Wohnungseigentümer-Gemeinschaften, Karlsruhe ---------------------------------------------------------------------------------------

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