Zahl der Insolvenzen klettert auf höchsten Stand seit 2014

Berlin, 13. ⁠Mrz (Reuters) - Die Summe der Firmenpleiten in Deutschland ist 2025 auf das höchste Niveau seit elf Jahren gestiegen. Die Amtsgerichte registrierten 24.064 beantragte Unternehmensinsolvenzen und damit 10,3 Prozent mehr als im ‌Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Damit setzte sich der Trend der vergangenen Jahre fort, nachdem die Zahl ⁠bereits 2024 ⁠um 22,4 Prozent zugelegt hatte und 2023 um 22,1 Prozent. Ein höherer Wert wurde zuletzt 2014 mit 24.085 Fällen registriert. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 gab es 32.687 Pleiten.

Trotz mehr Insolvenzen sanken die Forderungen der Gläubiger auf ‌rund 47,9 Milliarden Euro von 58,1 ‌Milliarden Euro im Vorjahr. Dem Statistikamt zufolge ist dies darauf zurückzuführen, dass 2025 weniger wirtschaftlich bedeutende Firmen Insolvenz anmeldeten. Die Zahl der ⁠sogenannten Großpleiten mit Forderungen von mehr als 25 Millionen Euro ‌fiel um 15,6 Prozent.

Bezogen auf ⁠10.000 Unternehmen gab es 2025 die meisten Insolvenzen bei Verkehr und Lagerei mit 133 Fällen. Dahinter folgten das Gastgewerbe mit 108 und das Baugewerbe mit 104 Fällen. ‌Der Trend setzte sich ⁠bis zum Jahresende fort. Im Dezember ⁠2025 lag die Zahl der Firmenpleiten mit 2037 um 13,7 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats.

Auch die Konsumentinnen und Konsumenten waren von der Konjunkturflaute betroffen. Im Gesamtjahr 2025 gab es 77.219 Verbraucherinsolvenzen und damit 8,4 Prozent mehr als 2024. Allein im Dezember stieg die Zahl der Privatpleiten um 12,3 Prozent binnen Jahresfrist.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert ⁠von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)