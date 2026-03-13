Zurückhaltender Handel vor dem Wochenende
Der DAX startet zum Wochenausklang mit leichten Abschlägen in den Handel. Der Euro-Stoxx 50 notiert hingegen leicht im Plus. Die US-Indizes zeigen sich am Morgen nahezu unverändert. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit leichten Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Heute richten sich die Blicke vor allem auf frische Konjunktursignale. Am Vormittag werden für die Eurozone die Daten zur Industrieproduktion für Januar veröffentlicht. Am Nachmittag folgen in den USA zentrale Daten zu Einkommen und Konsum inklusive (Kern-)PCE-Preisindex sowie die zweite BIP-Schätzung für das vierte Quartal.
Meistgehandelte Aktien – Überblick
Die K+S Aktie setzt ihre Rally fort und stemmt sich gegen den Markt. Treiber ist vorallem die Sorge vor Störungen bei Düngemittelströmen.
Lufthansa unter Druck. Neben teurem Treibstoff belasten die fortgesetzten Streikfolgen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit mit Ausfällen und Sonderflugplan.
Die Commerzbank gibt deutlich nach. Das Marktumfeld bleibt für Banken belastend, weil steigende Energiepreise die Inflations- und Konjunktursorgen verstärken und damit auch die Risikowahrnehmung für das Kreditgeschäft erhöhen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Silber
|Bull
|UN5RS5
|2,62
|79,916812 USD
|27,18
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN5CY2
|9,33
|22507,399115 Punkte
|24,9
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B29
|5,32
|22898,411814 Punkte
|42,19
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN5TCH
|9,56
|22455,00 Punkte
|22,37
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2UN3
|26,67
|26002,749756 Punkte
|8,86
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.03.2025; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Tesla, Inc.
|Call
|UN3KK6
|0,21
|480,00 USD
|16,78
|15.04.2026
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UG2C10
|4,05
|300,00 USD
|4,07
|13.01.2027
|Baidu Inc. ADR
|Call
|UN0PJL
|0,46
|180,00 USD
|5,41
|16.10.2025
|MTU Aero Engines AG
|Call
|UN5BK5
|5,67
|350,00 EUR
|3,43
|15.12.2027
|DAX®
|Put
|UG9Z1X
|15,94
|23600,00 Punkte
|-6,48
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.03.2025; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500®
|Short
|HD2N5G
|1,02
|8006,17316 Punkte
|5
|Open End
|Sixt SE
|Long
|HD7C9E
|5,71
|43,076039 EUR
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H7P
|1,29
|22020,117571 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Short
|UG5LC1
|1,94
|25948,057444 Punkte
|10
|Open End
|DAX®
|Long
|UN5LGS
|5,28
|22806,481095 Punkte
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.03.2025; 10:45 Uhr;
