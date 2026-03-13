Zurückhaltender Handel vor dem Wochenende

Der DAX startet zum Wochenausklang mit leichten Abschlägen in den Handel. Der Euro-Stoxx 50 notiert hingegen leicht im Plus. Die US-Indizes zeigen sich am Morgen nahezu unverändert. In Asien schloss der Nikkei 225 den Handel mit leichten Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Heute richten sich die Blicke vor allem auf frische Konjunktursignale. Am Vormittag werden für die Eurozone die Daten zur Industrieproduktion für Januar veröffentlicht. Am Nachmittag folgen in den USA zentrale Daten zu Einkommen und Konsum inklusive (Kern-)PCE-Preisindex sowie die zweite BIP-Schätzung für das vierte Quartal.

Meistgehandelte Aktien – Überblick

Die K+S Aktie setzt ihre Rally fort und stemmt sich gegen den Markt. Treiber ist vorallem die Sorge vor Störungen bei Düngemittelströmen.

Lufthansa unter Druck. Neben teurem Treibstoff belasten die fortgesetzten Streikfolgen der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit mit Ausfällen und Sonderflugplan.

Die Commerzbank gibt deutlich nach. Das Marktumfeld bleibt für Banken belastend, weil steigende Energiepreise die Inflations- und Konjunktursorgen verstärken und damit auch die Risikowahrnehmung für das Kreditgeschäft erhöhen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN5RS5 2,62 79,916812 USD 27,18 Open End DAX® Bull UN5CY2 9,33 22507,399115 Punkte 24,9 Open End DAX® Bull UG5B29 5,32 22898,411814 Punkte 42,19 Open End DAX® Bull UN5TCH 9,56 22455,00 Punkte 22,37 Open End DAX® Bear UG2UN3 26,67 26002,749756 Punkte 8,86 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.03.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Tesla, Inc. Call UN3KK6 0,21 480,00 USD 16,78 15.04.2026 Alphabet Inc. Class C Call UG2C10 4,05 300,00 USD 4,07 13.01.2027 Baidu Inc. ADR Call UN0PJL 0,46 180,00 USD 5,41 16.10.2025 MTU Aero Engines AG Call UN5BK5 5,67 350,00 EUR 3,43 15.12.2027 DAX® Put UG9Z1X 15,94 23600,00 Punkte -6,48 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.03.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500® Short HD2N5G 1,02 8006,17316 Punkte 5 Open End Sixt SE Long HD7C9E 5,71 43,076039 EUR 3 Open End DAX® Long UG6H7P 1,29 22020,117571 Punkte 15 Open End DAX® Short UG5LC1 1,94 25948,057444 Punkte 10 Open End DAX® Long UN5LGS 5,28 22806,481095 Punkte 30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.03.2025; 10:45 Uhr;

