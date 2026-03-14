Iran warnt USA vor Angriff auf Öl-Infrastruktur

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranischen Streitkräfte haben nach der Bombardierung der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg durch die US-Armee Washington vor einem Angriff auf den Öl- und Energiesektor gewarnt. Ein Sprecher sagte nach Angaben des regierungstreuen Senders Press TV, dass bei einem Angriff auf Irans Öl-, Wirtschafts- oder Energieinfrastruktur "alle entsprechenden US-Einrichtungen in der Region zerstört werden". Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump alle militärischen Anlagen auf der Insel zerstört.

Auf eine Vernichtung der Öl-Infrastruktur habe er verzichtet, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social, warnte aber zugleich: Sollte der Iran oder jemand anders die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus versuchen zu behindern, werde er die Entscheidung "sofort überdenken". Der Verkehr durch die für den globalen Ölexport wichtigen Meerenge ist durch eine iranische Blockade nahezu zum Erliegen gekommen.

Die der Kommandozentrale der iranischen Revolutionsgarden nahe stehenden Nachrichtenagentur Fars berichtete nach dem US-Angriff, der Iran habe gewarnt, dass bei einem Angriff auf Irans Energieinfrastruktur "die gesamte regionale Öl- und Gasinfrastruktur, an der die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten ein Interesse haben, in Brand gesteckt und zerstört" werde./ln/DP/zb