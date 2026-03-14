Trump: Für Ölindustrie wichtige iranische Insel angegriffen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump die militärischen Anlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg zerstört. Auf eine Vernichtung der Öl-Infrastruktur habe er vorerst verzichtet, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social./rin/DP/zb
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