Trump: Für Ölindustrie wichtige iranische Insel angegriffen

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WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Streitkräfte haben nach Angaben von Präsident Donald Trump die militärischen Anlagen auf der für Irans Ölindustrie wichtigen Insel Kharg zerstört. Auf eine Vernichtung der Öl-Infrastruktur habe er vorerst verzichtet, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social./rin/DP/zb

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