Berichte über elf Tote im Gazastreifen durch Angriffe Israels

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Bei zwei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben elf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Acht Polizisten seien am Ortseingang von Al-Sawaida im Zentrum des Küstenstreifens getötet worden, als ihr Fahrzeug von einer Drohne mit einer Rakete beschossen worden sei, berichteten Augenzeugen und das von der Terrororganisation Hamas kontrollierte Innenministerium. Unter den Toten sei auch ein Polizeioberst.

Bei einem weiteren israelischen Drohnenangriff auf eine Gruppe von Palästinensern in der Gegend von Sawarha ebenfalls im Zentrum des Gazastreifens wurde ein Ehepaar und ihr Kind getötet, wie medizinische Kreise des Al-Awda-Krankenhauses mitteilten.

Von der israelischen Armee hieß es auf Anfrage, sie prüfe die Berichte.

Im Gazastreifen herrscht seit fünf Monaten eine brüchige Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Immer wieder gibt es trotzdem teils tödliche Angriffe im Gazastreifen, beide Seiten werfen sich Verstöße gegen das Abkommen vor.

Aus dem Iran-Krieg hat sich die vom Iran unterstützte Hamas anders als die Hisbollah im Libanon aber bisher herausgehalten. Sie rief den Iran sogar auf, die Angriffe auf Nachbarstaaten am Golf einzustellen./edr/DP/he