W​e​r​b​u​n​g von WH Selfinvest

Tradebesprechung mit Michael Voigt und Jochen Schmidt - Die 100. Ausgabe heute um 18:30 Uhr

WH Selfinvest · Uhr
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Alle vierzehn Tage wird es wieder lehrreiche Stunden geben. Private Trader reichen ihre Trades ein und die erfahrenen Händler Michael Voigt und Jochen Schmidt besprechen diese. Wie gewohnt findet die erfolgreiche Webinarserie am Sonntagabend statt.

    Sonntag, 15.03.26, 18:30 Uhr

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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