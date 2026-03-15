Chartzeit Marktbericht 15.03.2026

Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe

onvista · Uhr

Mit dem Minus der vergangenen Handelswoche haben alle wesentlichen US-Indizes und der Dax seit Jahresanfang Verluste gebracht. Charttechnisch sind das schlechte Signale. Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer.

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Quelle: one studio 900/Shutterstock.com

Es war erneut eine Woche zum Vergessen: Alle vier großen US-Indizes und der Dax schlossen tiefer – und verzeichneten damit fast alle den dritten wöchentlichen Rückgang in Folge. Am besten hat sich mit einem Rückgang um 0,6 Prozent noch der Dax gehalten.

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