Trotz Woche zum Vergessen – wieso ich optimistisch bleibe

Es war erneut eine Woche zum Vergessen: Alle vier großen US-Indizes und der Dax schlossen tiefer – und verzeichneten damit fast alle den dritten wöchentlichen Rückgang in Folge. Am besten hat sich mit einem Rückgang um 0,6 Prozent noch der Dax gehalten.

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