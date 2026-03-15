Verdacht auf Spionage - 20 Festnahmen im Nordwestiran

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Nordwesten des Irans sind 20 Personen wegen des Vorwurfs der Zusammenarbeit mit Israel festgenommen worden. Ihnen werde vorgeworfen, Standortdaten von iranischen Sicherheitskräften an Israel übermittelt zu haben, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Staatsanwalt der Provinz West-Aserbaidschan. Aus Israel gab es zu dem Vorfall zunächst keine Stellungnahme.

Am Dienstag hatte der iranische Geheimdienst nach eigenen Angaben einen ausländischen Staatsbürger wegen Spionageverdachts festgenommen. Die Nationalität wurde nicht bekannt. Im Iran kann wegen Spionage die Todesstrafe verhängt werden./jam/DP/he