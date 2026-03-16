Abgeordnete: UBS könnte bei Kapitalregeln von Parlamentsfahrplan profitieren

Zürich, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS könnte Parlamentsabgeordneten zufolge im Ringen um strengere Kapitalvorgaben der Regierung einen taktischen Vorteil erlangt haben. Aus einem Parlamentsdokument geht hervor, dass der Gesetzentwurf zunächst der kleinen ‌Kammer (Ständerat) zur Behandlung zugewiesen wurde. Damit stiegen die Chancen auf eine Abmilderung der Regeln, sagten mehrere Parlamentarier der Nachrichtenagentur Reuters. ⁠Dies könnte ⁠die Richtung für den erwarteten langen Gesetzgebungsprozess vorgeben. Der Ständerat wird als wirtschaftsfreundlicher eingeschätzt als die große Kammer (Nationalrat).

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats will das Thema am 4. Mai erörtern. Zuvor wird die Regierung voraussichtlich noch vor Ende ‌April ihren Gesetzentwurf zur Bankenregulierung veröffentlichen. ‌Im Kern geht es darum, wie viel Kapital die UBS im Inland für ihre ausländischen Tochtergesellschaften vorhalten muss. Die Regierung hat eine ⁠Quote von 100 Prozent vorgeschlagen, eine deutliche Erhöhung gegenüber den derzeitigen ‌60 Prozent. Die UBS hat ⁠wiederholt gewarnt, dass eine solche Verschärfung die Wettbewerbsfähigkeit des Instituts untergraben und damit den Schweizer Finanzplatz schädigen könnte. Weitere Regeln auf Verordnungsebene sollen direkt von der Regierung ‌erlassen werden und voraussichtlich 2027 ⁠in Kraft treten.

Drei Mitglieder der ⁠Ständeratskommission und ein Nationalrat hatten im Dezember einen Kompromiss ins Spiel gebracht. Dieser könnte es der UBS erlauben, ihre ausländischen Töchter teilweise mit sogenannten AT1-Anleihen abzusichern, statt auf das teurere harte Kernkapital (CET1) zurückgreifen zu müssen. Die UBS hatte damals erklärt, der Vorschlag gehe "in eine konstruktivere Richtung" als der Ansatz der Regierung.

(Bericht von Ariane Lüthi; bearbeitet von Oliver Hirt, ⁠redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)