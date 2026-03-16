Aktionär fordert Commerzbank zum Dialog mit Unicredit auf

Frankfurt, 16. ⁠Mrz (Reuters) - Der Aktionär Union Investment empfiehlt der Commerzbank, nach dem Übernahmeangebot der Unicredit Gespräche mit der italienischen Großbank und ihrem Vorstandschef Andrea Orcel aufzunehmen. "Nachdem das Übernahmeangebot auf dem Tisch liegt, würde ich davon ‌ausgehen, dass das Commerzbank-Management mit Herrn Orcel und der Unicredit in einen konstruktiven Dialog tritt", sagte Alexandra Annecke von der ⁠Frankfurter Fondsgesellschaft. "Was ⁠dann dabei rauskommt, werden wir sehen."

Die UniCredit hatte am Montagmorgen ein Übernahmeangebot für die Commerzbank in eigenen Aktien angekündigt, um die 30-Prozent-Hürde zu überspringen und die Commerzbank-Führung und die Bundesregierung zu Verhandlungen zu zwingen. Das Angebot ist allerdings nicht besonders attraktiv. ‌Orcel sagte, die Offerte sei vor allem ‌ein Gesprächsangebot an das Frankfurter Institut und die Bundesregierung. Die Commerzbank hatte in der Vergangenheit Gespräche mit ihrem Großaktionär Unicredit über eine mögliche ⁠Fusion mit dem Argument abgelehnt, es liege kein konkretes Übernahmeangebot vor.

Andreas ‌Thomae, Corporate Governance Experte bei ⁠der ebenfalls bei der Commerzbank investierten Fondsgesellschaft Deka, bezeichnete das freiwillige Umtauschangebot der Unicredit an die Commerzbank als einen geschickten Schachzug. Unicredit verschaffe sich dadurch mehr Flexibilität für die ‌Zukunft und wolle dies für ⁠einen verstärkten Dialog nutzen. "An der ⁠jetzigen Situation ändert dies aber nichts, da kein offiziell attraktives Pflichtangebot an die Commerzbank abgegeben wurde und auch schon jetzt ein Dialog mit allen Stakeholdern möglich ist", fügte er hinzu.

Analysten der Citibank sehen kaum unmittelbare Auswirkungen am Aktienmarkt durch den Schritt der Unicredt. "Es gibt weiter große Hindernisse auf dem Weg zu einer vollständigen Übernahme."

(Bericht von Chris Steitz, bearbeitet von Sabine ⁠Wollrab, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)