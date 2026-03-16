ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Teamviewer auf 'Equal Weight' - Ziel 5 Euro

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 7 auf 5 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Es sei zu früh, für den europäischen Softwaresektor den Boden auszurufen, schrieb Sven Merkt in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse. Der Sektor reagiere weiter sehr sensibel auf KI-Nachrichten und viele Investoren seien immer noch stark investiert. Die Bewertungen würden aber langsam wieder reizvoller. SAP sieht Merkt am besten dastehen, Teamviewer stuft er wegen der KI-Risiken ab./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 04:00 / GMT

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