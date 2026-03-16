ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Henkel auf 79,50 Euro - 'Hold'

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Henkel von 80,40 auf 79,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Fokus stehe nun das externe Wachstum 2026, schrieb Fulvio Cazzol am Freitagabend. Immerhin hätten die Düsseldorfer angekündigt, die Bereiche Klebstoffe und Consumer durch Zukäufe stärken zu wollen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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