ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Beiersdorf auf 'Underweight'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Beiersdorf von 84 auf 77 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere von Henkel und Beiersdorf hätten zwar zuletzt enorm unter Druck gestanden, im Vergleich zur Konsumbranche überwogen aber weiter Korrekturrisiken, schrieb Tilly Eno am Montag. Für Beiersdorf werde eine Lösung der Nivea-Probleme keine einfache, schnelle Sache. Eno sieht die Aktienbewertung weiter kritisch und auch die mittelfristigen Gewinnaussichten./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 05:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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