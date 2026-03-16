ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 37 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach der Aktientausch-Offerte der Unicredit mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Sector Perform" belassen. Damit untermauern die Italiener ihr Interesse an der Commerzbank, erlauben ihr aber die Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms und lösen kein Pflichtangebot aus, schrieb Anke Reingen am Montagmorgen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 03:34 / EDT
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