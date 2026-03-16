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APA ots news: Allianz Umfrage: Der Winter 2025/26 endlich wieder "wie früher" - und dennoch belastend

Wien (APA-ots) - - Winter-Revival: 39 % erlebten den Winter 2025/26  
wieder als "wie 
früher", 80 % berichten insgesamt von positiven Wintererlebnissen. 

- Schnee als Highlight: Viel Schnee und Winterstimmung (34 %) sowie 
weiße Weihnachten (35 %) prägten die schönsten Erinnerungen - 
besonders bei Jugendlichen. 

- Belastungsfaktoren: 45 % litten unter fehlender Sonne, jede:r 
Dritte hatte Probleme mit Glatteis - im Osten Österreichs besonders 
stark. 

- Psychische Auswirkungen: 18 % fühlten sich mental belastet oder 
depressiv, vor allem in Städten und im Westen des Landes. 

- Risiken & Absicherung: Generation Z war am häufigsten von Stürzen 
und Pannen betroffen; Unfallfolgen zeigen klare Absicherungslücken. 

Mit Ende des meteorologischen Winters hat die Allianz Österreich 
eine Umfrage unter 1.000 Österreicher:innen in Auftrag gegeben, die 
eine Bilanz der diesjährigen Wintersaison zieht. Die Ergebnisse 
zeigen, dass der Winter 2025/26 von der Mehrheit der Menschen mit 
schönen Momenten und Erlebnissen assoziiert wird. Zugleich machten 
wenige Sonnenstunden und mentale Belastungen, glatte Gehwege und 
Straßen sowie Unfall- und Schadensfolgen einem Teil der Bevölkerung 
zu schaffen. 

Zwtl.: Viel Schnee, weiße Weihnachten und Winterstimmung 

Für 39 % der Österreicher:innen fühlten sich die vergangenen 
Monate endlich wieder wie ein Winter "wie früher" an. 34 % freuten 
sich in dieser Wintersaison vor allem über den vielen Schnee und die 
damit verbundene Winterstimmung. Weiße Weihnachten waren für 35 % das 
Highlight der Saison. Besonders bei den 14- bis 19-Jährigen sowie 
auch bei den Befragten in der Steiermark und in Kärnten zählte der 
Schnee an den Feiertagen zu den schönsten Erinnerungen an den Winter 
(jeweils rund 50%). Für 19 % der Befragten zählten Winterausflüge und 
Wintersporterlebnisse zu den herausragendsten Momenten der letzten 
Monate. Insgesamt berichteten 80 % der Österreicher:innen von 
positiven Wintererlebnissen. 

Zwtl.: Wenig Sonne und glatte Wege belasteten besonders im Osten 

Neben den positiven Eindrücken machte der Winter vielen Menschen 
aber auch zu schaffen: 45 % der Befragten litten unter den wenigen 
Sonnenstunden - besonders im Osten Österreichs. So vermissten 55 % 
der Wiener:innen, 52 % der Niederösterreicher:innen sowie 50 % der 
Oberösterreicher:innen während der Wintermonate die Sonne. Auch 
Glatteis und Eisregen erwiesen sich als besondere Herausforderungen 
im Alltag: 33 % bereiteten rutschige Gehwege und Straßen Probleme. 
Überdurchschnittlich betroffen waren erneut die östlichen 
Bundesländer - allen voran Wien mit 45 %, gefolgt von 
Niederösterreich mit 37 % und Oberösterreich mit 36 %. 

Zwtl.: Mentale Belastung im Winter besonders stark 

Die Umfrage zeigt auch deutlich, dass der Winter 2025/26 vielen 
psychisch zugesetzt hat: 18 % der Befragten berichteten von mentaler 
Belastung oder depressiven Verstimmungen. Besonders ausgeprägt war 
dies in den Städten und im Westen des Landes - in Wien war rund ein 
Viertel betroffen, in Vorarlberg sogar 27 %. Aber auch in 
Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg gab etwa jeder Fünfte 
an, unter der dunklen und langen Wintersaison emotional gelitten zu 
haben. 

Zwtl.: Stürze, Pannen und Unfälle: Generation Z am meisten betroffen 

Besonders auffällig ist, dass die Generation Z 
überdurchschnittlich häufig von winterbedingten Vorfällen betroffen 
war. In dieser Altersgruppe kam es deutlich häufiger zu 
Alltagsstürzen: 23% der Befragten berichteten darüber (gegenüber 16 % 
Millennials, 9 % Generation X, 7 % Babyboomer). Auch Fahrzeugpannen 
traten bei ihnen mit 13 % weit häufiger auf als bei den anderen 
Generationen (im Schnitt 6,5 %). 

Zwtl.: Unfallfolgen zeigen Absicherungsbedarf 

20 % mussten infolge eines Sturzes oder Unfalls ärztlich 
behandelt werden. Bei 18 % war eine Fahrzeugreparatur notwendig, und 
16 % berichteten von einer hohen finanziellen Belastung als Folge 
eines Unfalls oder Schadens. Gerade vor diesem Hintergrund zeigt 
sich, wie wichtig ein passender Versicherungsschutz ist. Laut Umfrage 
waren vor allem Sachschäden an Haus oder Fahrzeugen in vielen Fällen 
versichert und gedeckt. Gleichzeitig machen die Ergebnisse deutlich, 
dass es bei der Absicherung von Stürzen und Unfällen - etwa beim 
Wintersport oder im Alltag - noch Aufholbedarf gibt. 

"Der Winter 2025/26 hat vielen Menschen schöne Erlebnisse 
beschert, zugleich aber auch gezeigt, wie schnell aus winterlichen 
Bedingungen konkrete Risiken entstehen können - vom Sturz auf 
vereisten Wegen bis zu Fahrzeugpannen oder Schäden am Eigentum. 
Besonders bei Unfällen im Alltag oder beim Sport zeigt sich oft erst 
im Schadensfall, wo Absicherungslücken bestehen. Die Umfrage 
verdeutlicht, dass mehr als 20 % der Österreicher:innen nicht wissen, 
ob winterbedingte Schäden oder Unfälle von ihrer Versicherung gedeckt 
sind. Umso wichtiger ist es daher, den eigenen Versicherungsschutz 
regelmäßig in einem Beratungsgespräch zu überprüfen und wenn nötig 
anzupassen", so René Brandstötter, CSO der Allianz Österreich . 

Über die Umfrage 

Die bevölkerungsrepräsentative Befragung wurde im Auftrag der 
Allianz Österreich vom Marktforschungsinstitut Marketagent mittels 
Online-Befragung durchgeführt. Im Zeitraum vom 25. Februar bis 3. 
März 2026 wurden 1.060 Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren in 
Österreich befragt. Die Studie ist repräsentativ nach Alter, 
Geschlecht, Region und Bildung. Mehrfachnennungen waren möglich. Alle 
Prozentzahlen wurden gerundet. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/396/aom 

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