APA ots news: Helmut Ettl wird als IWF-Exekutivdirektor nominiert

dpa-AFX · Uhr
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    Gemeinsame Entscheidung von OeNB und BMF 

Wien (APA-ots) - Österreich wird Helmut Ettl, derzeit Vorstand der  
Finanzmarktaufsicht 
(FMA), für die Funktionsperiode vom 1. November 2026 bis 31. Oktober 
2028 als Exekutivdirektor im Internationalen Währungsfonds (IWF) 
nominieren. Diese Entscheidung wurde - nach Abschluss eines gemeinsam 
durchgeführten Auswahlverfahrens - von der Oesterreichischen 
Nationalbank (OeNB) und dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) 
getroffen. 

Helmut Ettl gehört dem Vorstand der FMA seit 2008 an und verfügt 
damit über langjährige und umfassende Erfahrung in der 
Finanzmarktaufsicht. Zudem ist er seit Beginn der europäischen 
Bankenunion im Jahr 2014 Mitglied des Aufsichtsgremiums in der 
Europäischen Zentralbank. Seit 2011 ist er Mitglied im Rat der 
Aufseher der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), seit 2023 
deren stellvertretender Vorsitzender. Vor seiner Bestellung zum 
Vorstand der FMA war Ettl Leiter der Hauptabteilung Bankenaufsicht 
sowie der Abteilung für Bankenanalyse und -revision der OeNB. 

Österreich bildet im IWF gemeinsam mit der Türkei, Ungarn, 
Tschechien, der Slowakei, Slowenien sowie dem Kosovo eine 
Stimmrechtsgruppe. Diese Ländergruppe wird im 25-köpfigen 
Exekutivdirektorium des IWF durch einen Exekutivdirektor vertreten. 
Das Gremium führt die laufenden Geschäfte und fällt zentrale 
operative Entscheidungen des Fonds. 

Die offizielle Wahl des Exekutivdirektoriums erfolgt im Herbst 
dieses Jahres. Helmut Ettl wäre nach Hans Prader (2012-2014) erst der 
zweite österreichische Vertreter in der Funktion eines 
Exekutivdirektors im IWF. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

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